Fan sufre brutal caída desde balcón durante entrada de Mr. Iguana en Xalapa, Veracruz: video se vuelve viral

El momento fue grabado y generó críticas en redes sociales.

Un incidente ocurrido durante una función de lucha libre encendió la preocupación entre asistentes en Xalapa, Veracruz, luego de que un espectador cayera desde una zona elevada del recinto en medio del ingreso del luchador Mr. Iguana.

El hecho se registró la noche del jueves 19 de marzo en la Arena Xalapa, cuando el gladiador, conocido por su participación en empresas como AAA y WWE, realizaba su entrada al ring. De acuerdo con testimonios y videos difundidos en redes sociales, el entusiasmo del público provocó que varias personas se acercaran de manera desordenada al luchador.

La situación se concentró en el área conocida como “Balcón VIP”, ubicada aproximadamente a tres metros de altura. En ese punto, la multitud se aglomeró, incluyendo adultos y menores de edad, lo que derivó en un momento de descontrol.

El accidente ocurrió durante la entrada del luchador Mr. Iguana.

En medio del tumulto, un hombre fue empujado por otro asistente, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera sobre equipo de iluminación y sonido colocado en la parte inferior del recinto. El impacto generó alarma entre quienes presenciaron la escena.

A pesar de lo ocurrido, el evento continuó con normalidad, sin que se reportara una suspensión inmediata de la función. Algunos asistentes señalaron que la atención hacia la persona afectada tardó en llegar, lo que generó críticas en redes sociales.

Hasta el momento, no se han confirmado lesiones de gravedad derivadas del incidente, aunque el caso abrió el debate sobre las medidas de seguridad en este tipo de espectáculos, especialmente en zonas elevadas con alta concentración de público.

El ingreso de luchadores suele ser uno de los momentos más esperados por los aficionados, lo que en ocasiones provoca acercamientos masivos que pueden derivar en situaciones de riesgo si no se cuenta con control adecuado.

Autoridades y organizadores no han emitido un posicionamiento oficial detallado sobre lo ocurrido, mientras que el video del incidente continúa circulando en plataformas digitales, generando diversas reacciones entre usuarios.

El suceso pone sobre la mesa la necesidad de reforzar protocolos de seguridad en eventos deportivos y de entretenimiento, particularmente en espacios donde la cercanía entre público y protagonistas puede generar situaciones imprevistas.