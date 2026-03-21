El Satánico dice adiós a la lucha libre con triunfo y Hechicero destrona a Castagnoli para ganar el título Mundial Pesado del CMLL

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El Consejo Mundial de Lucha Libre celebró este viernes 20 de marzo la edición número 30 del Homenaje a Dos Leyendas, una función cargada de momentos decisivos en la Arena México, donde destacaron la consagración de Hechicero como nuevo campeón mundial completo y la emotiva despedida de El Satánico tras más de cinco décadas de trayectoria.

La lucha principal estuvo centrada en el duelo por el Campeonato Mundial de Peso Completo del CMLL, en el que Hechicero logró destronar al suizo Claudio Castagnoli, quien buscaba consolidar su séptima defensa titular. El combate se desarrolló con alta intensidad, marcado por constantes intervenciones ilegales y estrategias del integrante de los Death Riders.

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Durante el enfrentamiento, Castagnoli recurrió a distintos recursos para frenar a su rival, incluyendo utilizar a la referí Aubrey Edwards como escudo. A pesar de ello, el mexicano resistió castigos como el Helicóptero y el Neutralizador, mostrando una resistencia que sorprendió al campeón.

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Finalmente, Hechicero inclinó la balanza a su favor al aplicar su llave de rendición ‘El Embrujo’, con la que obligó a su oponente a ceder, coronándose como nuevo monarca absoluto del CMLL en una de las victorias más importantes de su carrera.

Sky Team supera a los Death Riders

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En la lucha semifinal, el equipo Sky Team, integrado por Místico, Neón y Máscara Dorada, logró retener los Campeonatos Mundiales de Tríos del CMLL tras imponerse a Jon Moxley, Wheeler Yuta y Daniel García, quienes contaron con el respaldo de Marina Safir.

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El combate resultó complicado para los campeones, quienes enfrentaron el poderío físico y agresividad del equipo rival. Sin embargo, la coordinación de Máscara Dorada y Neón permitió neutralizar a Moxley y García fuera del ring, dejando el escenario libre para que Místico ejecutara su llave ‘Mística’, obligando a rendirse a Wheeler Yuta y asegurando la defensa titular.

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Pólvora se despide de su máscara

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Otro de los momentos relevantes de la función fue la caída de la máscara de Pólvora durante el combate denominado Octagonal Infernal, en el que participaron múltiples gladiadores. Max Star Jr. se convirtió en el protagonista al ejecutar un lance desde el esquinero que definió el desenlace.

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Tras la derrota, Pólvora reveló su identidad como José Luis Grande Escalante, originario de la Ciudad de México y con más de 25 años de trayectoria profesional.

Princesa Sugehit entrega su cabellera

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En la misma velada también se definió una lucha de apuestas femenil, donde Marcela derrotó a Princesa Sugehit. La victoria se concretó tras una plancha combinada con su llave característica ‘La Cavernaria’. Al término del combate, Sugehit reconoció la derrota al arrodillarse y entregar su cabellera a su rival.

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Adiós, Satánico

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Uno de los momentos más emotivos de la noche fue protagonizado por El Satánico, figura central del homenaje. El experimentado luchador tuvo una entrada especial simulando un trono infernal, además de recibir un reconocimiento por parte de Salvador Lutteroth Lomelí, así como muestras de afecto de su familia y alumnos.

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En su última lucha, El Satánico se enfrentó a Atlantis y Blue Panther, en un combate que destacó por su estilo clásico basado en el llaveo a ras de lona. La contienda fue reconocida por el público, que respondió con constantes aplausos.

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El primer eliminado fue Atlantis. Posteriormente, El Satánico aseguró la victoria al someter a Blue Panther con una llave que derivó en el conteo definitivo por parte del referí, cerrando así su carrera con un triunfo.

Los Infernales se roban la Copa Infernal

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Por su parte, en la lucha por la Copa Infernal, Averno se llevó el triunfo para Los Infernales tras aprovechar una intervención ilegal de Euforia para derrotar con foul a Último Guerrero y quedarse con el trofeo.

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Las Infernales honran a El Satánico

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La función también incluyó la participación de los Infernales, grupo ligado al homenajeado. En la rama femenil, Lluvia, Zeuxis, Valkiria y Dark Silueta lograron imponerse pese a las dificultades físicas, incluyendo una lesión de Lluvia durante el combate se llevaron la contienda sobre Persephone, La Catalina, La Jarochita y Skadi.

La velada dejó múltiples momentos destacados, entre ellos la consolidación de Hechicero como figura estelar y la despedida de El Satánico, marcando un capítulo significativo en la historia reciente del CMLL.