Arsenal vs Manchester City EN VIVO: dónde ver en México la Final de la Carabao Cup

(Reuters/Andrew Boyers)

Arsenal y Manchester City se enfrentan este domingo en Wembley para disputar la Final de la Carabao Cup, un duelo que reúne a dos de los equipos protagonistas del futbol inglés y que definirá al campeón del torneo.

Fecha, horario y sede del Arsenal vs Manchester City

(REUTERS/Phil Noble)

La Final se jugará el domingo 22 de marzo en el Estadio de Wembley, escenario habitual para este tipo de encuentros en Inglaterra.

El partido está programado para iniciar a las 10:00 horas (tiempo del centro de México).

El enfrentamiento reúne a dos clubes que también compiten en la parte alta de la Premier League, por lo que el duelo llega en un momento de alto nivel competitivo en la temporada.

Canal y opciones para ver la final en México

(REUTERS/Tony O Brien)

La transmisión del partido no estará disponible en televisión abierta.

El encuentro podrá verse a través de ESPN en señal de cable, así como en la plataforma de streaming Disney+, ambas opciones mediante suscripción.