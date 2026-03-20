Mazatlán vs Cruz Azul: dónde y cuándo ver EN VIVO la Jornada 12 del Clausura 2026

(X / @CruzAzul)

Cruz Azul abre la actividad de la Jornada 12 del Clausura 2026 visitando al Mazatlán FC, en un duelo que marca un punto importante en la competencia por la parte alta de la tabla.

El conjunto celeste llega tras ceder el liderato general, mientras que el equipo sinaloense buscará aprovechar su localía en la recta media del torneo.

Cruz Azul busca mantenerse en la pelea; Mazatlán apuesta por su localía

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La Máquina afronta el compromiso con la necesidad de sumar para no perder terreno en la lucha por el superliderato. Luego de dejar escapar la cima ante Chivas, el equipo intentará recuperar ritmo en condición de visitante.

Por su parte, los mazatlecos encaran el encuentro con la intención de hacer valer su condición de local en el Estadio El Encanto. El conjunto sinaloense buscará sumar puntos ante un rival que se mantiene en la parte alta de la clasificación, en un duelo que enfrenta a dos equipos con objetivos distintos en el torneo.

Fecha, horario y transmisión del partido

(REUTERS)

El partido entre Mazatlán FC y Cruz Azul se disputará este viernes 20 de marzo, como el encuentro que dará inicio a la Jornada 12 del Clausura 2026.

El silbatazo inicial está programado para las 21:06 horas (tiempo local) / 22:06 horas (centro de méxico). La transmisión del encuentro estará disponible a través de Canal 5 y TUDN.