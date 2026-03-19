¿Mal ambiente en Cadillac? Expiloto arremete contra Checo Pérez y lo acusa de “maniobras malas” contra Bottas

Actualmente la escudería se encuentra última en la clasificación.

En la primera vuelta del Gran Premio de China, Sergio “Checo” Pérez protagonizó una maniobra polémica al intentar adelantar a su compañero de equipo, Valtteri Bottas, y terminó tocando el auto del finlandés en el Circuito Internacional de Shanghái. Estas acciones generaron diversas reacciones en el mundo de la F1 a tal grado que un expiloto no dudó en arremeter contra el mexicano.

Durante la realización del GP, el piloto mexicano reconoció su error y ofreció disculpas después de la carrera, no obstante abriría el debate sobre la forma en la que se desarrolla la dinámica entre los corredores de Cadillac.

Los monoplaza tuvieron problemas durante el circuito de Shanghái. (REUTERS/Go Nakamura)

¿Qué dijeron de Checo?

Jolyon Palmer, expiloto de la Fórmula 1, criticó con dureza a Checo Pérez por intentar un adelantamiento desde la penúltima posición, lo que derivó en un choque con Bottas. Palmer juzgó la acción innecesaria y arriesgada, considerando que el beneficio era mínimo y que el equipo involucrado depende de terminar carreras para progresar.

Palmer subrayó que Checo Pérez intentó superar a Bottas por el interior a mitad de la curva, lo que provocó el contacto entre ambos autos. Aunque ambos pilotos lograron continuar en carrera, la maniobra pudo haber tenido consecuencias más serias y puso en riesgo el rendimiento del equipo.

Jolyon Palmer califica de “tontería” la maniobra de Checo Pérez

La reacción de Jolyon Palmer fue tajante: calificó el intento de Pérez como “realmente malo” y “una tontería”. Según el ex piloto británico, la decisión carecía de sentido, dadas las condiciones de salida y el poco margen para ganar posiciones en ese momento.

Palmer recalcó que ambos pilotos tuvieron fortuna al poder terminar la carrera pese al incidente. Enfatizó que estas acciones pueden complicar el trabajo de los equipos, especialmente para aquellos que necesitan reunir datos y evitar daños en sus monoplazas.

“Es una tontería y decir que es una tontería es ser generoso. Cadillac solo quiere llegar al final de la carrera. Entonces, ¿por qué hay un piloto que sale último e intenta hacer la maniobra más audaz para meterse por el interior a mitad de la curva? Bottas siempre va a estar en el vértice y tenía coches a su alrededor. Tuvieron suerte de salir bien de eso, pero creo que fue una maniobra realmente, realmente mala por parte de Checo“, externó Palmer para el Show Postcarrera deF1 TV.

Para el británico fue muy imprudente la maniobra del mexicano. (Grosby)

Posibles consecuencias para Cadillac tras el incidente

Palmer advirtió que el equipo Cadillac podría mostrarse disconforme si ocurren más incidentes de este tipo. Completar las carreras es crucial para escuderías en el fondo de la parrilla, ya que brinda información valiosa para el desarrollo del auto y reduce el riesgo de daños costosos, incluso si solo afecta el alerón delantero.

El expiloto subrayó que Cadillac necesita “recorrido”, ya que cualquier daño limita la obtención de datos sobre las prestaciones reales del coche en pista. Insistió en que, para los equipos localizados en la última posición, la prioridad es finalizar la competencia, en vez de arriesgar con maniobras que pueden poner en entredicho ese objetivo.

Así, el episodio evidencia los retos de equipos como Cadillac que priorizan completar las pruebas sobre arriesgar resultados en pista. Acciones como la de Checo Pérez reabren el debate sobre la importancia de evitar riesgos innecesarios para salvaguardar el interés colectivo del equipo.