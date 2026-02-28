México Deportes

América habría puesto en la mira a Luis Chávez como su refuerzo estelar para el siguiente torneo

La directiva azulcrema estaría acelerando las negociaciones para incorporar al mediocampista mexicano del Dinamo Moscú

El zurdo, reconocido por su gran calidad técnica y experiencia en el futbol europeo, se perfila como el refuerzo clave que el Club América necesita para el Apertura 2026. EFE/ José Méndez

El Club América estaría preparando un movimiento importante de cara al Apertura 2026 y el nombre que más fuerza ha tomado en las últimas horas sería el de Luis Chávez, mediocampista mexicano que actualmente milita en el Dinamo Moscú.

La posible llegada de Chávez se enmarca en un contexto de reestructuración interna del América, que busca renovar piezas clave en su esquema. Con la incertidumbre sobre la continuidad de Jonathan dos Santos y la necesidad de sumar jerarquía en la media cancha, el perfil del jugador encajaría en lo que el club pretende construir para la próxima temporada.

Luis Chávez, mediocampista del Dinamo Moscú, se habría convertido en la principal opción para la reestructuración azulcrema rumbo a la próxima temporada. (Foto: Twitter/Dinamo Moscú)

De esta manera, según el reporte aportado por 365Scores, la directiva azulcrema estaría apostando con fuerza para sumar a Chávez como su fichaje estelar para el Apertura 2026.

El perfil que encajaría con las Águilas

Luis Chávez se distinguiría por cualidades que lo hacen atractivo para cualquier proyecto deportivo:

  • Zurdo con gran golpeo de balón, especialista en táctica fija.
  • Experiencia internacional, tras tres años en Rusia y participación con la Selección Mexicana.
  • Madurez competitiva, adquirida en torneos europeos y en competencias internacionales.
Chávez destaca por su zurda precisa, dominio en táctica fija y madurez competitiva adquirida en diferentes torneos internacionales. (AP Photo/Ricardo Mazalan)

En este sentido, Chávez aportaría liderazgo y calidad técnica en un momento clave para los azulcremas, que buscan consolidar su mediocampo con un jugador de jerarquía.

El momento que facilitaría la operación

El verano de 2026 representaría una ventana estratégica para negociar su salida del Dinamo Moscú.

  • Chávez tiene contrato vigente hasta 2027.
  • Su valor rondaría los 7 millones de euros, cifra que América estaría dispuesto a considerar.
  • Con 30 años recién cumplidos, firmaría lo que podría ser el último gran contrato de su carrera.
El contrato vigente de Luis Chávez con el Dinamo Moscú facilitaría una posible negociación para su transferencia al América durante el verano de 2026. (Foto: Twitter/Dinamo Moscú)

Así, el timing resultaría favorable tanto para el jugador como para el club. América intentaría reforzar su plantilla y Chávez estaría en una etapa donde un regreso a México le daría estabilidad y protagonismo inmediato.

La posibilidad de volver a la Liga MX

Aunque por el momento no hay nada confirmado, de acuerdo con el reporte, el propio jugador se mostraría receptivo a la idea de regresar a México.

  • Chávez vería con buenos ojos un retorno tras su paso por Rusia.
  • El proyecto deportivo del América lo seduciría por la posibilidad de competir por títulos inmediatos.
  • Un regreso a la Liga MX le garantizaría continuidad en la Selección Mexicana tomando en cuenta el contexto del Mundial 2026.
Un eventual regreso de Luis Chávez a la Liga MX consolidaría al América como candidato principal al título del Apertura 2026. (Foto: Cuartoscuro)

De esta manera, la llegada de Luis Chávez al nido se perfilaría como un auténtico bombazo si se concreta. No sólo reforzaría el mediocampo con calidad y jerarquía, sino que también representaría un golpe mediático que consolidaría al América como candidato principal al título en el Apertura 2026 de la Liga MX.

