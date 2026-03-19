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Esta sería la lesión por la que Henry Martín será baja del Club América

Después de semanas de incertidumbre en torno a la ausencia del jugador al fin se habría revelado el diagnóstico que obligó al goleador azulcrema a hacer una pausa

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Desde que cambió de dorsal,
Desde que cambió de dorsal, el atacante no ha logrado anotar y las lesiones han limitado su continuidad.

La ausencia de Henry Martín en el Club América dejó en suspenso a la afición durante varias jornadas del Clausura 2026.

Una fisura de segundo grado en el gemelo de la pierna derecha mantiene fuera de las canchas al delantero y capitán del equipo.

El diagnóstico, revelado en una investigación publicada por el medio 365Scores, contradijo la versión inicial del cuerpo médico, que había atribuido la inactividad del futbolista a una sobrecarga muscular.

De acuerdo con la información publicada, el problema de Henry Martín surgió a finales de febrero y habría sido ocultado en un principio por el club para evitar especulaciones que pudieran afectar al grupo.

La lesión se produjo cuando el goleador del conjunto azulcrema buscaba mantener el ritmo competitivo en el tramo definitivo del torneo.

El medio detalla que el cuerpo médico optó por una recuperación integral, con el objetivo de impedir que la fisura ósea progresara hacia una fractura por estrés, lo que habría dejado a Martín fuera durante el resto del certamen y las posibles citas internacionales.

El Club América buscaría darle
El Club América buscaría darle el descanaso necesario a su delantero. Mandatory Credit: Troy Taormina-Imagn Images

El proceso de recuperación

El tratamiento para Henry Martín ha sido conservador, evitando cargas excesivas y priorizando fisioterapia avanzada en las instalaciones de Coapa.

Según datos, el periodo estimado de baja se ubicaría entre tres y seis semanas. En la actualidad, Martín se encuentra en la etapa final de la rehabilitación y ya realiza ejercicios de bajo impacto que le permitirán acelerar la reincorporación al grupo.

Podría ser dado de alta y llegar en los próximos días, lo que abriría la puerta para que recupere el ritmo futbolístico antes de la fase de liguilla.

La ausencia de Henry Martín obligó a la dirección técnica a reconfigurar el ataque. En su lugar, Raúl Zúñiga asumió la titularidad, mientras que Patricio Salas, delantero surgido de las categorías inferiores, sumó minutos como revulsivo.

Aunque la cuota goleadora ha sido cubierta por los volantes, el liderazgo y la presencia ofensiva del capitán siguen siendo extrañados por la afición azulcrema en momentos de alta presión.

El reporte también menciona que el Club América ha buscado evitar riesgos innecesarios, pues una reincorporación prematura de su máximo goleador podría agravar la lesión.

El club decidió mantener la información bajo reserva hasta contar con la certeza de una recuperación completa, una estrategia que ha generado expectativas en torno a la fecha exacta del regreso del delantero.

El impacto de la baja de Henry Martín se siente no solo en la alineación, sino también en el ambiente del vestuario y en la afición.

Su regreso no solo aportaría goles, sino que también le buscaría dar respiro a la presión sobre jóvenes como Patricio Salas.

El seguimiento médico y deportivo continuará en las próximas semanas, mientras el América busca consolidar su desempeño de cara a la etapa final del torneo.

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