¿Pelea de Canelo Álvarez cambiará de sede por conflictos en Medio Oriente?: Eddy Reynoso revela detalles (Photo by Al Bello/Getty Images)

Saúl Canelo Álvarez alista su regreso al cuadrilátero tras perder la corona en los supermedianos ante Terence Crawford, su próxima pelea ha generado una serie de cuestionamientos e inquietudes sobre la carrera del tapatío en el boxeo profesional. Pero, en medio de las dudas sobre su retorno al ring surgió otra controversia ajena al deporte.

La tensión en Medio Oriente ya afectó al Mundial 2026 por la postura de la selección de Irán de no jugar en Estados Unidos, y ahora podría obligar a Canelo a cambiar de sede para su pelea de septiembre.

Cuando el mexicano anunció su próxima cartelera estelar informó que la sede de su combate será en Riad, Arabia Saudita. Debido a su contrato con Turki Al Sheikh, ministro de la Corte Real del Reino de Arabia Saudí, la planeación correrá a cargo de la promotora del jeque saudí.

Terence Crawford le da un golpe al Canelo Alvarez durante la pelea por el campeonato indiscutido en Las Vegas el sábado 13 de septiembre del 2025. (AP Foto/David Becker)

¿Canelo Álvarez cambiará la sede de su pelea por conflictos en Medio Oriente?

La posible reubicación de la sede para la próxima pelea de Saúl Álvarez, prevista para el 12 de septiembre, ha generado inquietud tras la escalada del conflicto en Medio Oriente.

De acuerdo con Eddy Reynoso, entrenador y mánager del púgil, no existe hasta el momento ninguna notificación oficial ni discusión por parte de los organizadores para cambiar la sede de la pelea. El entrenador y líder del Canelo Team aclaró al medio Izquierdazo que mantienen la fecha y el lugar originales del combate estelar, pese a la situación internacional.

“No, ahorita todavía no (se ha hablado de cambiar de sede)”, puntualizó Eddy Reynoso. El entrenador del equipo confirmó que “tenemos la fecha firme para septiembre como había anunciado Canelo, que va a ser México contra el mundo”.

Canelo Álvarez avanza en su recuperación tras operarse el codo y regresar al ring, reveló Eddy Reynoso (REUTERS/Kristian Carreon)

Impacto del conflicto en Medio Oriente en la sede de la pelea

La situación bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán ha obligado a modificar el calendario de otros deportes, como el fútbol y la Fórmula 1, que incluso podría cancelar dos Grandes Premios. No obstante, Reynoso subrayó que, en el caso del boxeo, los organizadores no han informado sobre cambios: “Del boxeo no se sabe nada”.

Turki Al-Alshikh, organizador del evento, anunció semanas atrás la función en Arabia Saudita, y según el entrenador, los preparativos siguen conforme al calendario difundido. Reynoso destacó:

“Lo único que tenemos claro es que se va a realizar una gran función en la que Canelo Álvarez disputará un título del mundo, tal como lo anunció Turki Al-Alshikh”.

Canelo anuncia su regreso al boxeo en septiembre de 2026 (X/ @ringmagazine)

Preparativos y expectativas para la reaparición de Canelo Álvarez

Paralelamente, Reynoso informó que la recuperación de Saúl Álvarez avanza favorablemente tras la operación del codo que se le practicó en octubre. El campeón mundial ha retomado ya actividades físicas, con ejercicios específicos para fortalecer la zona intervenida y mantenerse enfocado en su regreso al cuadrilátero en septiembre.

El entrenador señaló: “Actualmente realiza ejercicios de fuerza y entrenamiento específicos para fortalecer la zona intervenida”. Añadió que el equipo aún no ha iniciado el campamento de preparación, pues están “esperando que se vaya acercando un poco más el tiempo para empezar a planear los entrenamientos”.

La velada del 12 de septiembre en Riad llevará el lema “México contra el mundo” y exige que el rival de Álvarez no sea mexicano. El equipo de Reynoso continúa evaluando qué púgiles nacionales podrían participar en la cartelera principal, en línea con el carácter internacional del evento.