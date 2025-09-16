México Deportes

Turki Al Sheikh adelanta el futuro de Canelo Álvarez tras perder contra Terence Crawford

El jeque árabe conversó con Saúl Álvarez para definir su futuro tras perder los títulos de las 168 libras

Por Luz Coello

( Credit: Joe Camporeale-Imagn Images
( Credit: Joe Camporeale-Imagn Images via REUTERS)

Luego de siete años de reinado en el boxeo mundial, Saúl Canelo Álvarez se quedó sin sus títulos de campeón, cayó por decisión unánime ante Terence Crawford; en una contienda histórica en Las Vegas, el Bud le quitó al mexicano los cinturones de los supermedianos de la AMB, CMB, OMB y FIB.

La derrota de Canelo Álvarez generó inquietud entre sus aficionados, ya que surgió la interrogante de qué sigue para el boxeador jalisciense, a sus 35 años Canelo apuntaría a un retiro. Sin embargo, ya revelaron detalles del futuro del ahora ex campeón.

Turki Al Sheikh, ministro de la Corte Real del Reino de Arabia Saudí, se encargó de adelantar información sobre los próximos planes de Canelo en el boxeo. Pese a que ya no posee los campeonatos de las 168 libras, seguirán trabajando para planear sus siguientes combates.

¿Qué sigue para Canelo Álvarez tras perder contra Terence Crawford?

Turki Al Sheikh reveló que
Turki Al Sheikh reveló que sigue para Canelo Álvarez (X/ @Turki_alalshikh)

Este lunes 15 de septiembre, Turki Al Sheikh se reunió con Canelo, pese a la derrota continuarán trabajando para organizar las futuras peleas para el año 2026. Según con lo que explicó el presidente de la Autoridad General de Entretenimiento, descartó de momento un posible retiro del mexicano.

Precisó que al tapatío aún le quedan dos peleas más con Riyadh Season en su contrato, así que no habría manera que se retire después de su derrota ante Crawford. Sin embargo, aclaró que estarán colaborando hasta que Saúl decida colgar los guantes.

Fue por medio de redes sociales que el jeque árabe compartió detalles de su encuentro con Saúl Álvarez, además, presumió que el mexicano le regaló los guantes de la pelea que se realizó en Las Vegas.

"Acabo de visitar al campeón en su casa. Pronto comenzará sus vacaciones con su familia. Le quedan dos peleas con @RiyadhSeason en 2026. Le ofrecimos trabajar con nosotros hasta que se retire. Quiero agradecerle especialmente a @Canelo por el regalo tan especial. Me dio los guantes de la pelea y se lo agradezco mucho“, publicó en redes.

Turki Al Sheikh revela qué
Turki Al Sheikh revela qué sigue para Canelo (X/ @Turki_alalshikh)

Canelo acepta con “humildad” la derrota ante Crawford

Por primera vez en años, Canelo Álvarez se encuentra sin los títulos de la AMB, CMB, OMB y FIB, lo que lo obliga a reconsiderar su futuro inmediato en el boxeo de élite.

Tras el combate, Canelo Álvarez recurrió a sus redes sociales para compartir sus sensaciones y reflexionar sobre el significado de esta derrota. En su mensaje, el ex campeón mundial subrayó la importancia de aceptar los reveses con humildad y aprendizaje, y expresó su satisfacción por lo alcanzado a lo largo de su trayectoria. “Me siento muy orgulloso de todo lo que he conseguido hasta ahora; siempre se quiere ganar, pero acepto esta derrota con humildad y aprendizaje. Estoy muy agradecido con mi equipo por todos los sacrificios que hemos hecho juntos en todos estos años”, publicó el boxeador mexicano.

El mensaje de Álvarez también incluyó un reconocimiento especial a Eddy Reynoso, su entrenador y figura clave en su carrera, así como a su familia y seguidores. El púgil destacó el respaldo incondicional que ha recibido, afirmando: “Yo ya gané porque tengo a mi familia conmigo y a millones de fans que nunca han dejado de apoyarme ¡Viva México, Cabr**es!”**.

