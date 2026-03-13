Canelo Álvarez avanza en su recuperación tras operarse el codo y regresar al ring, reveló Eddy Reynoso (X@Canelo)

La recuperación de Saúl Canelo Álvarez tras su operación en el codo izquierdo progresa de forma satisfactoria. El púgil ha vuelto al entrenamiento físico y al golpeo de aparatos tras la cirugía realizada en octubre, aunque aún no ha iniciado un campamento formal, y mantiene la meta de regresar al ring el 12 de septiembre en Arabia Saudita.

De acuerdo con lo revelado por su entrenador, Eddy Reynoso, Saúl Álvarez presenta buena evolución tras haberse sometido a la intervención quirúrgica y ha retomado progresivamente sus actividades en el gimnasio.

Actualmente realiza ejercicios de fuerza y entrenamiento específicos para fortalecer la zona intervenida, mostrándose tranquilo y enfocado en su recuperación, con la expectativa de volver a competir en septiembre.

“Estamos esperando que se vaya acercando un poco más el tiempo para empezar a planear los entrenamientos”, aseguró Eddy Reynoso, además, sentenció que están alistándose para volver al ring en septiembre.

Canelo Álvarez respaldó a Eddy Reynoso y acabaron con los rumores de su separación (IG /@caneloteam)

Preparativos y expectativas para la próxima pelea de Canelo Álvarez

La vuelta de Canelo Álvarez está planeada para el 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, donde encabezará una función cuyo lema es “México contra el mundo”. El evento contará con la organización de Turki Al-Alshikh y requiere, como condición, que su rival no sea mexicano.

Aunque el boxeador ya entrena y golpea aparatos, Reynoso aclaró que todavía no han definido cuándo comenzará el campamento específico de preparación para la pelea. El equipo evalúa cuál será el momento idóneo para intensificar el trabajo, siempre priorizando el proceso de recuperación después de la operación reciente.

Opciones de rivalidad y títulos en juego

El rival de Canelo Álvarez aún no ha sido confirmado. Según las condiciones establecidas para la velada, no podrá enfrentarse a un boxeador mexicano, por lo que uno de los principales candidatos mencionados es Christian Mbilli, actual campeón regular del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la división de peso supermediano. La otra opción relevante, José Armando Reséndiz de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), está descartada para este combate por el mismo motivo.

Canelo Álvarez regresa a boxeo y anuncia su primera pelea en 2026 (Joe Camporeale-USA TODAY Sports via REUTERS)

Tras el retiro de Terence Crawford, los títulos de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) se mantienen vacantes, generando incertidumbre respecto a los cinturones que podrían estar en disputa durante esta función internacional.

El regreso tras la derrota y la cirugía de codo

El retorno de Canelo Álvarez se produce tras la derrota que sufrió ante Terence Crawford el pasado 13 de septiembre en Las Vegas, cuando perdió su estatus de campeón indiscutido de las 168 libras por decisión unánime. Las tarjetas de los jueces otorgaron la victoria al estadounidense con resultados de 116-112, 115-113 y 115-113.

Esta derrota significó el fin del dominio prolongado del boxeador de Jalisco en la división de los supermedianos. Luego de la cirugía de codo, su actividad en el ring estuvo suspendida varios meses, motivo por el cual su proceso de recuperación y la capacidad para competir nuevamente son motivo de atención especial de cara a su próximo desafío internacional.

La reactivación de su entrenamiento y los avances observados en la rehabilitación posicionan a Canelo Álvarez en la fase decisiva de su preparación. Su equipo confía en que el trabajo realizado y la estrategia definida le permitirán regresar al primer plano competitivo y afrontar con solidez una nueva pelea mundialista en septiembre.