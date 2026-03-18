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¿Hay tiro?: Mauricio Sulaimán se lanza contra las peleas de influencers como el Supernova y Ring Royale 2026

El presidente del CMB tomó postura y criticó estos eventos mediáticos que han cautivado al público, pero defendió la tradición del boxeo

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El presidente del Consejo Mundial
El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaiman, criticó las peleas de influencers como el Supernova y Ring Royale 2026 (Reuters/Andrew Couldridge)

El crecimiento de las peleas de influencers como el Supernova y Ring Royale 2026 ha provocado una postura crítica de Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Durante un evento de presna, Sulaimán advirtió sobre los riesgos asociados a este tipo de espectáculos y llamó a una regulación estricta, con énfasis en los controles médicos y la profesionalización, en lugar de prohibirlos.

Las peleas organizadas por influencers han generado inquietud dentro del boxeo profesional y entre los referentes del deporte. Sulaimán considera que, aunque estos eventos captan la atención del público y son difíciles de eliminar, es imprescindible que quienes participan cumplan estrictamente con exámenes médicos, preparación física adecuada y supervisión profesional para evitar riesgos graves para la salud.

La reciente celebración de Ring Royale 2026 en la Arena Monterrey reflejó la magnitud del fenómeno. Este evento, con la presencia de celebridades como Marcela Mistral, Karely Ruiz, Alfredo Adame y Carlos Trejo, fue criticado por figuras del boxeo profesional, incluyendo a Juan Manuel Márquez. “Están echando a perder el boxeo”, expresó el Dinamita Márquez tras el espectáculo.

(Captura de pantalla Ring Royale
(Captura de pantalla Ring Royale YouTube)

Mauricio Sulaimán se lanzó contra las peleas de influencers

En un encuentro con la prensa, Mauricio Sulaimán compartió la postura del CMB ante este tipo de eventos mediáticos y pidió que no se tome a la ligera el pugilismo, pues este deporte requiere de una gran preparación física, por lo que advirtió de los peligros que asumen los organizadores y los propios peleadores.

Muy peligroso, porque el boxeo no es un juego. No puedes jugar al box, es un deporte de contacto, de alto riesgo, que depende de una muy buena preparación física, de las condiciones de las personas”, afirmó Sulaimán.

Además, defendió la postura del ex campeón mundial: “Lo que dice Juan Manuel Márquez es totalmente correcto: porque no es un juego, hay que tener mucho cuidado, hay que respetar el deporte del boxeo”.

Mauricio Sulaimán describió estos eventos
Mauricio Sulaimán describió estos eventos como un reflejo de una sociedad cada vez más agresiva y desordenada (Ilustración: Jesús Aviles)

También recalcó la importancia de no trivializar estos espectáculos y de salvaguardar la integridad de los participantes. El mayor peligro que observó Sulaimán en las peleas entre influencers no es solo la falta de técnica, sino la ausencia de exámenes y controles médicos en algunos participantes.

“Las precondiciones que uno puede tener, si no te hacen unos exámenes exhaustivos, no debes de recibir golpes”, explica. Subraya que muchas personas, sin antecedentes deportivos, se exponen a lesiones al ingresar al ring sin preparación adecuada.

El futuro del boxeo ante el auge de los influencers

(Supernova Génesis)
(Supernova Génesis)

Mauricio Sulaimán describió estos eventos como un reflejo de una sociedad cada vez más agresiva y desordenada. “Es el mundo en el que vivimos, lleno de agresividad, de falta de respeto al orden… pero mientras se hagan las cosas con el cuidado en boxeo, eso es lo importante”, reflexionó.

De cara al evento Supernova, su enfoque gira hacia la prevención y la gestión responsable. “Para Supernova, llevamos ya meses trabajando temas de exámenes médicos, seguro médico, el referee, las reglas, el buen entrenamiento, el monitoreo de cada uno de los participantes”, detalló.

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