Así respondió Karely Ruiz tras el combate con Marcela Mistral en Ring Royale 2026

El evento reunió a personalidades del espectáculo y las redes, destacando el enfrentamiento entre Karely Ruiz y Marcela Mistral como el momento más esperado de la noche. (Captura de pantalla Ring Royale)

El espectáculo deportivo y de entretenimiento Ring Royale 2026 reunió este domingo 15 de marzo a miles de personas en la Arena Monterrey, donde la pelea estelar entre Karely Ruiz y Marcela Mistral captó la atención del público y de las redes sociales. Marcela “La Musa” Mistral se impuso por decisión unánime sobre Karely Ruiz en la pelea principal del evento. La jornada congregó a figuras del espectáculo, deportistas y creadores de contenido, quienes conformaron una cartelera variada que atrajo tanto a aficionados al boxeo como a seguidores de las protagonistas.

La rivalidad entre Karely Ruiz y Marcela Mistral había escalado durante semanas previas, con intercambios de declaraciones polémicas en televisión y en plataformas digitales. Esta confrontación previa alimentó la expectativa en torno al combate, que se convirtió en el principal atractivo de la noche. Desde el primer asalto, ambas contendientes intercambiaron golpes, evidenciando el alto nivel de competitividad que marcó el enfrentamiento.

Marcela Mistral obtuvo la victoria sobre Karely Ruiz por decisión unánime, en un combate que se convirtió en el principal atractivo de Ring Royale 2026. (Captura de pantalla Ring Royale)

Durante los primeros rounds, Marcela Mistral logró conectar varios golpes efectivos, aunque Karely Ruiz mantuvo la resistencia y buscó responder en cada oportunidad. La intensidad aumentó conforme avanzó el combate, con momentos en los que ambas boxeadoras se vieron obligadas a retroceder tras recibir impactos contundentes. La tensión en la Arena Monterrey creció cuando, en el tercer y último round, Marcela Mistral conectó dos golpes decisivos que llevaron a Karely Ruiz a la lona.

Aunque Ruiz se reincorporó rápidamente, Mistral aprovechó la situación y mantuvo la ofensiva hasta el final del combate. Los jueces, tras evaluar el desempeño de ambas, otorgaron la victoria por decisión unánime a la presentadora regiomontana. Esta resolución generó reacciones entre los asistentes y en redes sociales, donde se multiplicaron los comentarios sobre el desarrollo del combate y el desenlace de la rivalidad.

Tras tres rounds intensos, la conductora se impuso y dejó a su rival en la lona, consolidando su triunfo ante miles de espectadores. (Captura de pantalla Ring Royale)

Tras el combate, Karely Ruiz reconoció el desempeño de su rival y admitió: “Gracias, la verdad me faltó prepararme un poquito más, yo creo. Gracias Marcela, gracias por darme la oportunidad”. Estas palabras, pronunciadas ante el público y recogidas por los medios presentes, reflejaron el tono deportivo y el reconocimiento al esfuerzo realizado.

Por su parte, “La Musa” Mistral declaró lo siguiente: “Es la primera vez que gano algo en mi vida. No puedo creerlo (...) Yo sabía que ella es una persona que está súper preparada, que ella ganó... que está con gente muy profesional”.

El duelo entre Karely Ruiz y Marcela Mistral en Ring Royale 2026 cerró una jornada cargada de emociones y dejó abierta la posibilidad de nuevos retos para ambas figuras del entretenimiento y las redes sociales.