Memes del Ring Royale 2026: Abelito volando y el nocaut de Adame a Trejo se roban el show de Poncho de Nigris

Entre peleas como Karely Ruiz vs Marcela Mistral, el nocaut de Aldo de Nigris a Nicola Porcella y el esperado duelo entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, la función de Ring Royale 2026 también se convirtió en material perfecto para los memes que inundaron internet. (Capturas de pantalla)

La función de Ring Royale 2026 en la Arena Monterrey no solo dejó combates entre figuras del entretenimiento digital, la televisión y el deporte, sino que también desató una avalancha de memes que invadieron las redes sociales, sobrepasando incluso el alcalde de los Premios Oscar 2026, celebrados el mismo día.

El evento, organizado por Poncho de Nigris, reunió a una audiencia masiva tanto en la arena como a través de transmisiones por streaming, que llegó a los cinco millones de espectadores.

Entre los momentos que más comentarios y reacciones provocaron, destacaron la pelea de Abelito y el esperado encuentro entre Alfredo Adame y Carlos Trejo.

(Captura de pantalla)

Una noche de rivalidades, caídas y sorpresas

La velada arrancó con una cartelera diversa que incluyó desde duelos entre influencers hasta peleas de exponentes de la lucha libre y el boxeo amateur.

La pelea entre Karely Ruiz y Marcela Mistral fue una de las más comentadas. La pelea se extendió hasta la decisión de los jueces, quienes dieron como ganadora a Mistral, que reconoció su sorpresa tras el resultado y elogió la preparación de Ruiz. Karely, por su parte, admitió que le faltó preparación y felicitó a su rival.

(Captura de pantalla Ring Royale)

El combate entre Alfredo Adame y Carlos Trejo se robó la atención mediática por la historia de enfrentamientos que ambos arrastraban desde hace años. La pelea duró poco más de dos minutos: Adame, tras reponerse de una caída, conectó el golpe definitivo que dejó a Trejo en la lona y selló la victoria por nocaut, desatando una ola de reacciones tanto en la arena como en redes sociales.

Otra de las peleas estelares fue la de Aldo de Nigris y Nicola Porcella. El exfutbolista regiomontano se impuso por nocaut en una exhibición que también generó memes.

En la pelea de Abelito contra Bull Terrie, la sorpresa fue total cuando Bull Terrie se llevó la victoria por decisión. Sin embargo, un momento especial se robó el show, cuando Abelito salió volando tras un fuerte gancho.

Aldo de Nigris asesta un golpe decisivo a Nicola Porcella, llevándolo a la lona y asegurando la victoria por nocaut en el ring. ((YouTube/ Ring Royale))

En la pelea entre Alberto del Río “El Patrón” y Chuy Almada el desenlace fue caótico: la intervención de un miembro del equipo provocó una batalla campal sobre el ring.

Durante la función, Julio César Chávez fue homenajeado con un cinturón edición especial, en un reconocimiento a su trayectoria que recibió aplausos del público.

Resultados completos de Ring Royale 2026

Estos son los resultados oficiales de la noche:

Ronny venció a Yoiker por decisión unánime.

La Kyliezz y Georgiana derrotaron a Alexis Mvgler y Velvetine en la pelea de parejas.

Chuy Almada ganó a Alberto del Río “El Patrón” ; la pelea terminó en batalla campal tras la intervención de los equipos.

Bull Terrie ganó a Abelito por decisión.

Aldo de Nigris noqueó a Nicola Porcella .

Alfredo Adame noqueó a Carlos Trejo en el combate más esperado.

Marcela Mistral venció a Karely Ruiz por decisión unánime tras dominar los tres rounds.

Los mejores memes de Ring Royale 2026

Más allá de los nocauts, las decisiones de los jueces y las rivalidades sobre el ring, Ring Royale 2026 también se vivió con intensidad en redes sociales. Durante la noche, usuarios de plataformas como X, Facebook e Instagram reaccionaron en tiempo real con una avalancha de memes inspirados en los momentos más comentados de la función organizada por Poncho de Nigris en la Arena Monterrey.

(Redes sociales/Capturas de pantalla)

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