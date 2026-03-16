Alfredo Adame vs Carlos Trejo: confirman revancha tras pelea en Ring Royale 2026

La rivalidad mediática entre Adame y Trejo vivió un giro inesperado sobre el ring. (Jovani Pérez / Infobae México)

El evento Ring Royale 2026 reunió este domingo en la Arena Monterrey a diversas figuras del espectáculo, creadores de contenido y deportistas en una jornada de combates que buscó fusionar el entretenimiento con el boxeo. Una de las confrontaciones que más expectativa generó fue la protagonizada por Alfredo Adame y Carlos Trejo, quienes llevaron al cuadrilátero una rivalidad marcada por años de desencuentros mediáticos.

La pelea coestelar entre Adame y Trejo captó la atención del público desde el primer momento. El combate inició con dificultad para el actor, quien sufrió una caída en los primeros instantes del enfrentamiento. Sin embargo, Adame logró recuperarse rápidamente y tomó el control de la pelea con una serie de golpes precisos. En una acción decisiva, el actor derribó al “Cazafantasma” y consiguió el triunfo por nocaut en el primer asalto. Frente a una multitud que no dejó de animar, el actor recibió el cinturón dorado que lo acreditó como ganador de la noche.

Adame se convirtió en el ganador de la pelea. (Captura de pantalla Ring Royale)

Además del espectáculo deportivo, la audiencia presenció un momento inusual en la historia de la disputa entre ambos contendientes. Tras la victoria, Alfredo Adame y Carlos Trejo intercambiaron un abrazo en el centro del cuadrilátero. A continuación, ambos se dieron un beso en la mejilla, gesto que marcó una pausa en la hostilidad que había caracterizado su relación pública durante años.

Al obtener el campeonato, Alfredo Adame dirigió unas palabras al público: “Estoy muy agradecido con la gente que me apoya y los que no. Muchas gracias y espero al que se quiere subir... le doy la revancha.” De este modo, el actor dejó abierta la puerta a una posible continuación del enfrentamiento en futuras ediciones.

Carlos Trejo, conocido como “El Cazafantasmas”, también se refirió al resultado: “Yo venía a sacar el coraje, la supo hacer bien hay que reconocerlo, pidió una revancha, la acepto.” Con el rostro visiblemente marcado por los golpes y el esfuerzo, Trejo reconoció la superioridad de su rival y aceptó la invitación para un nuevo combate.

Carlos Trejo reconoció la victoria de Adame y aceptó públicamente una revancha, dejando abierta la posibilidad de un nuevo enfrentamiento. (Captura de pantalla Ring Royale)

La Arena Monterrey fue testigo de un episodio más en la trayectoria mediática de ambos personajes, quienes ahora preparan el terreno para un próximo enfrentamiento con fecha tentiva para septiembre de 2026. La expectativa por una revancha suma un nuevo capítulo al fenómeno de las peleas entre celebridades en México.

“Quiero darle las más grandes gracias ami querido amigo, le mejor de todos los tiempos, Julio César Chávez fue al camerino antes de la pelea y me dio un consejo. El ‘jab’ y el ‘recto’, eso fue lo que apliqué”, reveló Adame.