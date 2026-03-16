¿Quién ganó Karely Ruiz vs Marcela Mistral en Ring Royale 2026? Resultado de la pelea

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La Arena Monterrey fue el escenario de uno de los combates más anticipados de la cartelera de Ring Royale 2026: Karely Ruiz vs Marcela Mistral.

¿Cómo fue la pelea?

Marcela Mistral hizo su entrada decidida y dijo que la pelea era un reto personal: “Hoy gana el deporte”. Karely Ruiz, por su parte, eligió una pasarela rosa y aseguró que su objetivo era darlo todo por su hija y sus seguidores: “Hoy se gana, esto va por Madisson y mis fans”.

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El combate fue pactado a tres rounds de dos minutos y transmitido en vivo a través de Twitch, YouTube y TikTok en las cuentas oficiales de Ring Royale, reuniendo hasta a cinco millones de espectadores en línea.

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En el primer round, ambas boxeadoras buscaron la ofensiva, logrando conectar golpes en el rostro de su contrincante y manteniendo la pelea equilibrada. El asalto terminó con un ambiente reñido y sin dominio claro por parte de ninguna.

En el segundo round, Marcela Mistral sorprendió al público al mandar a la lona a Karely Ruiz en los primeros segundos. Ruiz recibió el conteo, pero se reincorporó sin problemas y continuó la pelea. En este asalto, Mistral mostró mayor dominio y técnica, aprovechando su preparación junto a Mariana “La Barby” Juárez, excampeona mundial, lo que se reflejó en su confianza y estrategia.

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El tercer y último round fue una prueba de resistencia para ambas. Ni Ruiz ni Mistral cedieron terreno, soportando el desgaste físico y emocional hasta la campana final. La pelea concluyó con el público expectante y a la espera del veredicto de los jueces.

¿Quién ganó?

El veredicto de los jueces definió el desenlace de una de las rivalidades más comentadas del año. Marcela Mistral fue declarada ganadora tras una pelea reñida y expresó su incredulidad al recibir la decisión: “No puedo creerlo”, dijo, y reconoció el esfuerzo de Karely Ruiz.

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Admitió que pensó que Ruiz ganaría, al considerarla una mujer preparada. Karely Ruiz aceptó el resultado con deportividad, felicitó a Mistral y señaló que quizá le faltó preparación para quedarse con la victoria.

El resultado se integró a una velada en la que la atención estuvo puesta tanto en el desempeño deportivo como en el trasfondo de la relación entre ambas contendientes.

El evento también contó con otras peleas destacadas: Alfredo Adame superó a Carlos Trejo, Aldo de Nigris venció a Nicola Porcella, Bull Terrie ganó ante Abelito, Chuy Almada derrotó a Alberto del Río, Ronny se impuso a Yoiker y, en la pelea de parejas, La Kyliezz y Georgiana resultaron ganadoras sobre Alexis Mvgler y Velvetine.

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Rivalidad y antecedentes

La expectativa por este combate no surgió solo del mundo deportivo. La historia entre Karely Ruiz y Marcela Mistral tiene su origen hace seis años, en una transmisión del programa “Mitad y Mitad”.

Ruiz, entonces con 18 años y en sus inicios como figura en redes sociales, atravesaba un momento complicado tras la filtración de fotografías personales y comenzaba a construir su base de seguidores. Durante ese episodio, Mistral lanzó una frase que quedó grabada en la memoria del público: “Eres la razón por la que los padres no permiten que sus hijos usen internet”.

La tensión aumentó cuando Poncho de Nigris, esposo de Mistral, intervino: “(Marcela) está enojada porque (Karely) tiene más seguidores que ella”.

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Aquel momento marcó el inicio de una enemistad. Con el tiempo, la rivalidad se trasladó a redes sociales y entrevistas, generando nuevos capítulos y manteniéndose vigente. En una entrevista posterior, Mistral expresó arrepentimiento por su comentario y reconoció que fue un error dejarse llevar por la dinámica del programa.

En cuanto a la preparación para el combate, Karely Ruiz llegó como favorita por su experiencia en boxeo amateur y su dedicación en la etapa previa, compartida en sus redes sociales. Marcela Mistral apostó por una preparación intensiva de la mano de Mariana “La Barby” Juárez, lo que le permitió mejorar su técnica y confianza.

El combate en Ring Royale 2026 ofreció a ambas la oportunidad de cerrar, al menos sobre el ring, una rivalidad que marcó la agenda del entretenimiento digital y la televisión regiomontana en los últimos años.