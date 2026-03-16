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Alberto Del Río “El Patrón” abandona pelea contra Chuy Almada y provoca batalla campal en Ring Royale 2026

El enfrentamiento entre el exluchador de WWE y el influencer terminó abruptamente tras la intervención del equipo de Alberto Del Río

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El enfrentamiento entre el exluchador
El enfrentamiento entre el exluchador de WWE y el influencer terminó abruptamente tras la intervención del equipo de Alberto Del Río. (Captura de pantalla Ring Royale YouTube)

Durante una velada de boxeo en el Ring Royale, la pelea entre el exluchador de WWE Alberto Del Río, conocido como “El Patrón”, y el influencer fitness Chuy Almada terminó en caos tras la intervención inesperada del equipo del primero. El enfrentamiento, que había generado gran expectativa en el público por el cruce de figuras de diferentes ámbitos, se interrumpió abruptamente en el segundo round cuando Del Río optó por abandonar el cuadrilátero tras verse superado.

Desde el inicio, la contienda atrajo la atención por el choque entre Alberto Del Río y Chuy Almada, dos personalidades con trayectorias contrastantes. Mientras el mexicano Del Río ostenta una carrera consolidada en la lucha libre y el espectáculo deportivo, Almada se ha posicionado en el mundo del fitness digital. Ambos llegaron al combate con discursos de confianza, aunque el desarrollo del evento tomó un rumbo inesperado.

Chuy Almada tomó la ventaja
Chuy Almada tomó la ventaja en el segundo round y provocó la reacción del staff de El Patrón, lo que llevó a la suspensión de la pelea a dos minutos del cierre. (Captura de pantalla Ring Royale)

El segundo round resultó determinante. Chuy Almada comenzó a dominar las acciones con una serie de golpes que pusieron en aprietos a El Patrón. En ese momento, Del Río se giró y le dio la espalda a su rival, lo que provocó la rápida entrada de su staff al ring. La irrupción del equipo de Del Río provocó una situación caótica que derivó en el final prematuro de la pelea. Mientras el público expresaba sorpresa, la boxeadora Mariana “La Barby” Juárez ingresó al cuadrilátero para reprender al luchador. La escena se intensificó cuando quedaban dos minutos para finalizar el round y Almada había conectado un golpe directo al rostro de Del Río, hecho que desencadenó la trifulca.

La tensión creció con la reacción verbal de Alberto Del Río, quien gritó: “Sin careta y sin guantes, vente…”, y se sumó a los empujones y forcejeos que se registraron tras la irrupción de su equipo. El ambiente se volvió incontrolable, ante la mirada atónita de los asistentes y la intervención de la organización para restablecer el orden.

La contienda se vio marcada por la tensión y los forcejeos dentro del ring, luego de que Alberto Del Río desafió verbalmente a su rival tras el ingreso de su equipo.

Por su parte, Chuy Almada expresó respeto por la trayectoria de su contrincante y extendió una invitación para un próximo enfrentamiento. “Mucha gente no creía en mí, me decían que ‘me iba a matar’ pero mientras más me decían, más entrenaba”, afirmó el influencer tras la contienda, evidenciando la motivación que lo llevó a superar a una figura reconocida de la lucha libre.

La velada dejó imágenes de tensión y declaraciones cruzadas, marcando un episodio inesperado dentro del circuito de combates de exhibición entre figuras mediáticas y deportistas profesionales.

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