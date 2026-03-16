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Nicolás Larcamón revela cuándo regresará a jugar Kevin Mier con Cruz Azul

El arquero colombiano ya disputó minutos con la Sub 21 del equipo cementero

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El arquero colombiano volvió tras
El arquero colombiano volvió tras cuatro meses lesionado, portando el gafete de capitán y manteniendo el arco en cero ante Santos Laguna. (X/ @CruzAzul)

El regreso de Kevin Mier a las canchas con Cruz Azul parece estar cada vez más cerca, pues Nicolás Larcamón habló sobre el retorno del portero colombiano.

Durante la conferencia de prensa ofrecida este lunes 16 de marzo, el técnico argentino negó que Mier vaya a sumar minutos en el duelo de vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions 2026, en el que la Máquina enfrentará a Monterrey.

Kevin Mier puede jugar en el partido contra Mazatlán

En la misma conferencia, Larcamón aseguró que están evaluando que el regreso de Mier sea en el partido contra Mazatlán de este fin de semana o en el encuentro amistoso que tendrá el cuadro celeste durante la fecha FIFA.

Kevin Mier espera volver a
Kevin Mier espera volver a ser convocado al primer equipo de Cruz Azul en la próxima jornada - crédito Cruz Azul

“De su vuelta a las canchas, es valorarlo sobre todo para lo que es el último partido antes del receso o en el amistoso que tenemos para el receso. Por ahora seguimos considerando a Gudi como el arquero que va a afrontar el partido de vuelta para la serie de mañana

Asimismo, el estratega señaló que mientras tanto Andrés Gudiño será el arquero titular para el compromiso contra Monterrey en la vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions.

Los números de Kevin Mier en Cruz Azul

El portero colombiano Kevin Mier ha consolidado su presencia bajo los tres palos de Cruz Azul desde su incorporación a principios de 2024. A pesar de algunas críticas por errores puntuales, sus números reflejan solidez: ha disputado 94 partidos y ha logrado mantener su portería sin goles en 36 ocasiones. Durante ese lapso, recibió 92 tantos, lo que revela una media inferior a un gol por encuentro.

En el caso de Raúl Gudiño, el guardameta mexicano ha aprovechado cada oportunidad en el arco titular. Suma 45 partidos con el primer equipo y, aunque ha recibido 54 goles, en 10 de esos encuentros logró cerrar el marcador sin anotaciones en contra.

Nicolás Larcamón explicó que Kevin
Nicolás Larcamón explicó que Kevin Mier se recupera favorablemente y volverá a las canchas (X/ @CruzAzul)

El rendimiento de ambos porteros ha sido objeto de análisis entre la afición y el cuerpo técnico. Mientras Mier ha mostrado regularidad y capacidad para sostener resultados en partidos clave, Gudiño ha respondido cuando se le requirió, demostrando competitividad interna en la plantilla.

¿Cuándo juega Cruz Azul en liga y Concachampions?

La agenda de Cruz Azul se intensifica en la segunda mitad de marzo con dos compromisos de alto perfil en distintas competencias. El próximo desafío será el martes 17 de marzo, cuando el equipo reciba a Rayados de Monterrey en el Estadio Cuauhtémoc, escenario de la vuelta por los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026.

Solo dos días después, el viernes 19 de marzo, la escuadra dirigida por el cuerpo técnico cementero afrontará otro reto, esta vez en el ámbito local. Los jugadores visitarán a Mazatlán en el Estadio El Encanto, en un partido correspondiente a la jornada 12 del Clausura 2026.

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