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Así fue la aparición de Julio César Chávez en el Ring Royale en la Arena Monterrey

La velada Ring Royale 2026 sumó creadores, memes y entusiasmo colectivo gracias a un episodio inesperado protagonizado por la leyenda mexicana

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Así fue la aparición de
Así fue la aparición de Julio César Chávez en el Ring Royale en la Arena Monterrey Foto: Cuartoscuro

La noche del 15 de marzo de 2026, la aparición sorpresa de Julio César Chávez en el Ring Royale animó a la Arena Monterrey, donde la leyenda del boxeo subió al ring tras la segunda pelea y recibió un cinturón simbólico de campeón.

El público vivió un instante inusual cuando el presentador local, Konan Big, invitó a Chávez a lanzar su clásico “gancho al estómago”, lo que generó entusiasmo y una inmediata ola de reacciones en redes sociales.

La presencia de Julio César Chávez en el Ring Royale 2026 en Monterrey se caracterizó por su espontaneidad y energía. Tras ser anunciado por Konan Big, Chávez recibió una ovación y subió como invitado sorpresa. Recibió el cinturón de campeón simbólico y, a petición del presentador, protagonizó un encuentro breve en el que asestó varios ganchos al abdomen del conductor, lo que provocó la euforia del público y una rápida difusión del momento en plataformas digitales.

El momento viral entre Julio César Chávez y Konan Big

Julio César Chávez ríe mientras
Julio César Chávez ríe mientras Konan Big sostiene un micrófono y un cinturón de campeonato durante su aparición en el evento Ring Royale. ((YouTube/ Ring Royale))

El ambiente en la Arena Monterrey cambió cuando Konan Big, fiel a su estilo desafiante, propuso al Señor Nocaut recrear uno de los gestos más reconocibles de su carrera. La leyenda del boxeo aceptó sin dudar y conectó una serie de ganchos al estómago al presentador, moderando la fuerza de los golpes.

Los asistentes celebraron el instante entre gritos y aplausos, mientras las cámaras y teléfonos grababan el cruce. La imagen de Chávez repitiendo su movimiento característico se convirtió en uno de los episodios más comentados de la noche en Internet.

Julio César Chávez ríe mientras
Julio César Chávez ríe mientras Konan Big sostiene un micrófono y un cinturón de campeonato durante su aparición en el evento Ring Royale. ((YouTube/ Ring Royale))

Qué es y por qué es relevante el Ring Royale en Monterrey

Ring Royale, concebido por Poncho de Nigris, es un espectáculo de boxeo de exhibición y entretenimiento que integra deporte, figuras de la farándula y cultura digital. La edición 2026, celebrada en la Arena Monterrey, reunió a influencers, creadores de contenido y celebridades para resolver rivalidades mediáticas sobre el cuadrilátero.

El evento fue transmitido de forma gratuita por YouTube, Twitch y TikTok, lo que amplificó su alcance. La cartelera incluyó peleas de exhibición como la de Alfredo Adame contra Carlos Trejo y otros encuentros con presencia de personajes de la música y el freestyle. Entre las sorpresas, la intervención de Julio César Chávez reforzó el atractivo viral de la función.

Desde que Chávez subió al escenario hasta el momento en que cruzó golpes con Konan Big, la velada captó la atención de los presentes y de miles de espectadores en línea. La diversidad de invitados y el ambiente festivo sellaron el sello único del Ring Royale 2026.

El acto de Chávez en el ring provocó una reacción inmediata entre los asistentes y detonó innumerables publicaciones en redes, donde su gancho al presentador se transformó en un símbolo del carácter lúdico y espectacular del evento.

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