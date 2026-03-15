Semifinales del Clásico Mundial de Beisbol: cuándo y dónde ver en México

Las semifinales reunirán a las cuatro selecciones más destacadas del torneo, con enfrentamientos entre grandes potencias y oportunidades inéditas para equipos revelación. (Imagn Images/AAp Foto)

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 ha llegado a su etapa más emocionante, con las semifinales ya definidas y el boleto a la final en juego entre cuatro selecciones que han ofrecido grandes historias en el torneo.

Estados Unidos, República Dominicana, y las sorprendentes Italia y Venezuela lucharán por el campeonato en el loanDepot Park de Miami, en un cierre de edición que ha superado todas las expectativas.

La Selección de Venezuela sorprendió al mundo entero al derrotar a los japoneses, que se planteaban como los favoritos al título por su gran nivel y por ser los vigentes campeones. (AP Foto/Lynne Sladky)

En México, la atención de los aficionados estará centrada no sólo en el nivel de juego, sino en la posibilidad de presenciar una de las mayores sorpresas en la historia reciente del certamen.

Estados Unidos vs República Dominicana: duelo de gigantes por el pase a la final

El primer enfrentamiento de semifinales reúne a dos de los equipos con más tradición y potencia en el beisbol internacional.

Estados Unidos y República Dominicana llegan tras superar con autoridad la ronda de cuartos de final.

Estados Unidos mostró solidez en la fase de grupos y eliminó a Canadá en cuartos.

República Dominicana fue contundente durante todo el torneo, manteniendo su invicto y superando con claridad a Corea.

Estados Unidos y República Dominicana llegan invictos a la ronda de los cuatro mejores, consolidándose como potencias del beisbol internacional.(Foto: Jim Rassol-Imagn Images)

En éste sentido, el pase a la final se definirá en un choque que promete gran calidad, con figuras de Grandes Ligas en ambos planteles y una rivalidad que ha crecido en los últimos años.

Italia vs Venezuela: duelo de caballos negros

La segunda semifinal será protagonizada por Italia y Venezuela, en un duelo inesperado que ha capturado la atención del mundo entero.

La Selección Venezolana se convirtió en la gran sorpresa del torneo al eliminar a Japón, uno de los favoritos y campeón vigente, en un cierre dramático.

Venezuela dejó fuera a Japón con un marcador de 8- 5 , mostrando temple y poder ofensivo en los momentos clave.

Italia avanzó tras una fase de grupos perfecta y una victoria apretada ante otro de los favoritos, Puerto Rico, consolidándose como el mejor equipo europeo del torneo.

Italia está sorprendiendo en esta edición no sólo al quedar primera en un grupo con potencias como Estados Unidos y México, sino también al eliminar a Puerto Rico, una de las principales candidatas al título. (Foto: Troy Taormina-Imagn Images)

De esta manera, el partido representa una oportunidad histórica para ambos: Venezuela busca su primera final, mientras que Italia busca confirmarse como potencia emergente en el beisbol mundial.

¿Dónde y cuándo ver las semifinales en México?

Para los aficionados en México, las semifinales del Clásico Mundial de Beisbol estarán disponibles en televisión y plataformas digitales, facilitando el acceso a todos los encuentros decisivos.

Ambos partidos se jugarán en el loanDepot Park de Miami, Florida.

Estados Unidos vs República Dominicana : domingo 15 de marzo, 20:00 horas (tiempo del centro de México).

Italia vs Venezuela : lunes 16 de marzo, 20:00 horas (tiempo del centro de México).

Cada uno de los juegos serán transmitidos por la plataforma de Disney+ para suscriptores con el Plan Premium .

Además, la transmisión estará disponible en FOX Sports y FOX Deportes para televisión de paga, así como en la FOX Sports App y Tubi para streaming.

El cierre del Clásico Mundial de Beisbol 2026 en Miami promete grandes emociones y la posibilidad histórica de una selección latinoamericana en la final. (Foto: Troy Taormina-Imagn Images)

Con la emoción al máximo y la posibilidad de ver a una selección latinoamericana en la final, el Clásico Mundial de Beisbol 2026 ofrece un cierre de torneo imperdible para los aficionados mexicanos.