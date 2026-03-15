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Clara Brugada invita a la clase de futbol más grande en CDMX para buscar un Récord Guinness

El Zócalo se convierte en una gran cancha

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(Infobae-Itzallana)
(Infobae-Itzallana)

Este domingo 15 de marzo, el Zócalo de la Ciudad de México dejará de ser plaza para convertirse en la cancha de fútbol más grande del planeta. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, junto con la presidenta Claudia Sheinbaum, encabezarán una clase masiva de futbol.

El objetivo es que México buscará pulverizar el Récord Guinness vigente, que actualmente pertenece a Estados Unidos con apenas mil 38 participantes. La meta: reunir a 15 mil personas en el corazón del país.

Una rutina, siete bloques y 35 minutos para la historia

La dinámica es sencilla pero monumental. Durante aproximadamente 35 minutos divididos en siete bloques de ejercicios, los asistentes seguirán una rutina guiada por instructores capacitados.

No es un partido ni un espectáculo pasivo: cada participante deberá mantenerse activo durante toda la sesión para que el récord pueda ser validado por los jueces de Guinness World Records.

Los interesados en participar deben ingresar al Zócalo entre las 8:00 y las 9:30 horas, portar su número con chip de registro —que acredita su participación— y, como incentivo adicional, recibirán un balón de obsequio.

La participación es completamente gratuita, aunque requiere registro previo a través de los portales del Instituto del Deporte de la Ciudad de México (INDEPORTE) o del Gobierno capitalino.

Más de 70 entrenamientos previos y 10 mil personas ya listas

El evento no surge de improviso. Desde noviembre de 2025, el Instituto del Deporte de la Ciudad de México ha organizado más de 70 entrenamientos masivos en distintos puntos de la capital, con una participación acumulada de más de 10 mil personas que ya conocen y practican la rutina oficial. La ciudad lleva meses calentando motores.

El Mundial que se vive en las calles, no solo en los estadios

El evento es parte del concepto de Mundial Social impulsado por el Gobierno de México, una visión que busca que la Copa del Mundo 2026 no quede encerrada en los estadios, sino que se derrame hacia las calles, colonias y comunidades de todo el país.

La secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, subrayó además la dimensión turística del proyecto: posicionar a la Ciudad de México —que recibió más de 15 millones de visitantes en 2025— como uno de los grandes destinos globales del torneo.

Y este récord no será el único. México ya cosechó recientemente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el récord de la imagen humana de la camiseta de futbol más grande del mundo. Le seguirá un mural de fútbol de 600 metros cuadrados en La Paz, Baja California Sur. Las autoridades también adelantaron que planean intentar “la ola más grande del mundo” sobre Paseo de la Reforma.

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