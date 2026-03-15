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Cómo le fue a Arly Velásquez durante los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

El mexicano se despidió sin poder competir en su última prueba debido a una lesión en el hombro

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El mexicano se despidió sin
El mexicano se despidió sin poder competir en su última prueba debido a una lesión en el hombro. (COPAME)

Los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 llegan este domingo a su recta final, marcando el cierre de la histórica participación de Arly Velásquez, el único representante mexicano en esta cita invernal.

Lamentablemente, el paratleta no pudo terminar como él hubiera deseado, ya que no pudo competir en su última prueba debido a una fractura en la escápula izquierda del hombro.

Cómo le fue al mexicano en cada de sus pruebas

Conoce cómo le fue al
Conoce cómo le fue al mexicanos en sus tres pruebas. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Arly Velásquez hizo historia al participar por quinta edición consecutiva en los Juegos Paralímpicos de Invierno, donde compitió en tres pruebas: Downhill, Super-G y Slalom Gigante:

Downhill

El mexicano no tuvo un buen comienzo dentro de Milán-Cortina 2026 tras no poder completar su recorrido luego de sufrir una caída cuando estaba realizando su deslizamiento, en lo que fue su debut en los Juegos Paralímpicos de Invierno.

Super-G

Arly Velázquez brilló con su mejor marca personal en Super-G durante los Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, cruzando la meta en el puesto 15 con un tiempo de 1:21.53.

Esta actuación posicionó al mexicano como el más rápido en el Intermediate 1, superando a sus rivales por -0.23 segundos.

Dicho resultado superó los tiempos conseguidos en Sochi 2014 (1:30.57) y decimoséptimo en PyeongChang 2018 (1:32.67).

Slalom Gigante

Arly Velázquez se vio obligado a renunciar a su última prueba en los Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 tras sufrir una fractura en la escápula izquierda durante una sesión de entrenamiento.

La lesión, ocurrida justo antes del Slalom Gigante impidió su participación y puso fin prematuro a la participación del único mexicano en la justa invernal.

El equipo médico intervino de inmediato tras la caída, implementando un protocolo estricto para priorizar la salud del atleta. Los especialistas optaron por inmovilizar el brazo afectado y prescribieron reposo absoluto por 20 a 30 días, con el fin de favorecer una recuperación óptima.

Velázquez se reporta estable y bajo vigilancia constante de un equipo multidisciplinario, según el comunicado oficial de la jefatura de misión mexicana.

Desde la organización paralímpica confirmaron su apoyo total al esquiador, reafirmando el compromiso con la integridad física de todos los competidores.

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