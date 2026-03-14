¿Qué es la rotura de ligamento cruzado? La lesión que dejó fuera a Marcel Ruiz del Mundial 2026 

El futbolista del Toluca tendrá que someterse a cirugía y comenzar un largo proceso de rehabilitación. (Ilustración: Jesús F. Beltrán)

La lesión sufrida por el mediocampista mexicano Marcel Ruiz encendió las alarmas en el futbol nacional luego de confirmarse que el jugador del Toluca no podrá disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 al sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, una de las lesiones más graves para un futbolista profesional.

El jugador del Deportivo Toluca se lesionó durante un partido de la Concacaf Champions Cup 2026, cuando su equipo enfrentaba a San Diego FC. Durante una jugada disputada por el balón, el mediocampista pisó de forma incorrecta y de inmediato mostró signos de dolor en la rodilla derecha, lo que obligó al cuerpo médico a intervenir.

El futbolista no podían creer que lo que le estaba pasando.

Aunque el futbolista pudo abandonar el campo por su propio pie, los estudios posteriores confirmaron el peor escenario: una ruptura del ligamento cruzado anterior acompañada de daño en el menisco de la rodilla, lesión que requiere cirugía y un largo proceso de rehabilitación.

Era uno de los jugadores que tenía altas posibilidades de formar parte del cuadro inicial contra Sudáfrica. (TW Selección Mexicana)

¿Qué es una rotura de ligamento?

La lesión en la rodilla provoca pérdida de estabilidad en la articulación y requiere un largo tratamiento médico.

Los ligamentos son estructuras de tejido fuerte que conectan los huesos entre sí dentro de una articulación y ayudan a mantener la estabilidad del cuerpo. En la rodilla existen varios, pero uno de los más importantes es el ligamento cruzado anterior, que controla los movimientos de giro y evita que la tibia se desplace de forma excesiva.

Cuando este ligamento se rompe, la articulación pierde estabilidad y el paciente suele sentir dolor intenso, inflamación y dificultad para apoyar la pierna. En muchos casos, la lesión ocurre durante movimientos bruscos, cambios de dirección o choques con otro jugador, situaciones muy comunes en el futbol.

El deportistas que sufre una lesión como está en la rodilla requiere cirugía y varios meses de recuperación.

La recuperación suele requerir cirugía reconstructiva y un periodo de rehabilitación que puede durar entre seis y nueve meses, dependiendo de la gravedad del daño y del proceso de recuperación del atleta.

Para Marcel Ruiz, la lesión representa un golpe importante en su carrera, ya que el mediocampista de 25 años era considerado una pieza importante dentro de la Selección Mexicana rumbo al Mundial.

Su capacidad para distribuir el balón, organizar el juego y conectar el mediocampo con el ataque lo había convertido en una opción relevante para el cuerpo técnico. Sin embargo, la gravedad de la lesión lo obligará a enfocarse en su recuperación y dejar pasar la oportunidad de disputar la máxima cita del futbol.