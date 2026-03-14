Checo Pérez protagoniza video viral al firmar billete de 500 pesos a fan china

El gesto del aficionado provocó la risa del piloto mexicano durante las actividades previas al fin de semana de Fórmula 1. (Captura de pantalla)

El piloto mexicano Sergio Pérez protagonizó uno de los momentos más curiosos del fin de semana previo al Gran Premio de China, cuando firmó un billete de 500 pesos que le entregó un fanático durante una convivencia con seguidores.

El corredor tapatío llegó al circuito tras un inicio complicado de temporada en la Fórmula 1. Después de un debut complicado en el Gran Premio de Australia, el segundo compromiso del calendario tampoco comenzó de la mejor manera para el mexicano, quien enfrenta dificultades con el rendimiento de su monoplaza.

A pesar de los problemas deportivos, Sergio Pérez mantuvo su cercanía con el público durante las actividades previas a la carrera en el Circuito Internacional de Shanghái. En uno de esos encuentros con aficionados ocurrió una escena que rápidamente llamó la atención.

El corredor mexicano aceptó la peculiar petición antes de la carrera en Shanghái, generando una escena que llamó la atención entre los aficionados. (Captura de pantalla)

Mientras varios seguidores buscaban autógrafos en gorras, camisetas o fotografías, un joven decidió entregar algo distinto: un billete de 500 pesos mexicanos. El piloto aceptó la petición y estampó su firma sobre el papel moneda, aunque su expresión reflejaba sorpresa por la peculiar solicitud.

El momento se volvió aún más llamativo cuando la fan decidió pagar simbólicamente por el autógrafo. Tras recibir el billete firmado, la joven entregó al corredor varias monedas de cinco y diez pesos, gesto que provocó la risa del mexicano.

“Yo estoy trabajando en México”, dijo la fan a Checo Pérez, quien le firmó el billete sonriendo.

El episodio ocurrió en medio de un complicado inicio de actividad en China para el piloto jalisciense. Durante las primeras prácticas del fin de semana, el desempeño del vehículo volvió a generar dudas, pues el mexicano terminó en el último lugar de la tabla de tiempos.

El piloto mexicano fue sorprendido por una fan que le dio a firmar un billete de $500 pesos.

La situación se complicó todavía más cuando el monoplaza presentó fallas técnicas que le impidieron participar en la clasificación para la carrera sprint. Debido a ese problema mecánico, Sergio Pérez tuvo que arrancar desde la posición 19 en la prueba corta del sábado.

Los inconvenientes continuaron durante la competencia, ya que el auto comenzó a mostrar desperfectos importantes mientras rodaba en pista. Incluso algunas piezas del vehículo se desprendieron, situación que evidenció las dificultades que enfrenta el equipo en esta fase inicial del campeonato.

Formula One F1 - Chinese Grand Prix - Shanghai International Circuit, Shanghai, China - March 14, 2026 Cadillac's Sergio Perez in action during the sprint race REUTERS/Go Nakamura

El propio piloto ya había anticipado la situación tras el primer compromiso del año, cuando explicó la complejidad de manejar el nuevo monoplaza.

“llegar a la meta con el MAC-26 es una victoria”.

Formula One F1 - Chinese Grand Prix - Shanghai International Circuit, Shanghai, China - March 13, 2026 Cadillac's Sergio Perez during practice REUTERS/Go Nakamura

A pesar del complicado panorama, el mexicano ha conseguido mantenerse en carrera con mejores resultados que su compañero de equipo, Valtteri Bottas. El finlandés no logró finalizar la carrera disputada en Australia y tampoco pudo completar la sprint en China debido a problemas en su motor.

La actividad continuará este domingo cuando Sergio Pérez dispute la carrera principal del Gran Premio de China, programada a la 1:00 de la madrugada, tiempo del centro de México, en el trazado de Shanghái.