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Toluca vs Atlas EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 11 del Clausura 2026

Toluca vs Atlas EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 11 del Clausura 2026

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(REUTERS/Eloisa Sanchez)
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Tras vencer a Juárez, Toluca llega como favorito al duelo ante Atlas, que busca recuperarse de su derrota ante Chivas en el Clásico Tapatío

El partido entre Toluca y Atlas se disputará este sábado como parte de la Jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El encuentro enfrenta a dos equipos que se mantienen en la pelea por la fase final del campeonato: los Diablos Rojos, que se ubican en la parte alta de la clasificación, y los rojinegros, que buscan consolidarse en los puestos de liguilla.

El duelo se jugará en el Estadio Nemesio Diez, en Toluca, Estado de México, y podrá seguirse tanto en televisión abierta como en sistemas de paga y plataformas de streaming.

Así llegan Toluca y Atlas al partido

(REUTERS/Eloisa Sánchez)
(REUTERS/Eloisa Sánchez)

Toluca llega a este compromiso ubicado en el segundo lugar de la clasificación con 24 puntos después de diez jornadas disputadas. El conjunto escarlata ha mantenido una campaña sólida que lo coloca entre los principales protagonistas del torneo y con aspiraciones de mantenerse en la pelea por el título.

En la jornada anterior, los Diablos Rojos consiguieron una victoria por 3-1 frente a Bravos de Juárez, resultado que les permitió mantenerse en la parte alta de la tabla.

Atlas, por su parte, se encuentra en el séptimo lugar de la clasificación con 16 unidades. El equipo rojinegro ha tenido momentos destacados a lo largo del torneo y busca sumar puntos como visitante para mantenerse dentro de los puestos que dan acceso a la fase final.

En su más reciente compromiso, correspondiente a la Jornada 10, Atlas fue derrotado por Chivas en el Clásico Tapatío, por lo que intentará recuperarse en su visita a Toluca.

Dónde ver EN VIVO Toluca vs Atlas

(REUTERS/Eloisa Sánchez)
(REUTERS/Eloisa Sánchez)

Toluca recibirá a Atlas este sábado 14 de marzo en el Estadio Nemesio Diez, en un encuentro correspondiente a la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX. El partido está programado para iniciar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión estará disponible a través de las señales de TUDN, TV Azteca y Canal 5, además de la plataforma de streaming ViX Premium, que también contará con la cobertura del encuentro.

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