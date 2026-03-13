“Creo que las carreras son muy falsas”: ‘Checo’ Pérez arremete contra la Fórmula 1

Pérez compara a la F1 con un videojuego. REUTERS/Go Nakamura

El debut de Sergio “Checo” Pérez en la temporada marcó un regreso con sensaciones encontradas. El piloto mexicano, ahora al volante de Cadillac, terminó en la décima sexta posición en Australia y no ocultó su desconcierto ante el nuevo formato que rige la competición este 2026.

Las recientes modificaciones a la normativa han generado debate entre pilotos y aficionados. La gestión de la energía se convirtió en el eje central de la estrategia, alterando de manera significativa la experiencia en pista.

Según Pérez, “la Fórmula 1 es mucho menos divertida, claramente. Ya no es tan divertida como antes, en lo que respecta a la carrera, y con toda la gestión que tenemos que hacer, sinceramente, no es genial”, señaló el tapatío.

Pérez dice que ya no es divertida la F1. REUTERS/Mark Peterson

El propio piloto advierte: “Creo que todos estamos en esta carrera artificial, es demasiado artificial. Por desgracia, la Fórmula 1 ha cambiado mucho”.

La declaración refleja una preocupación compartida por varios colegas, entre ellos Max Verstappen, Lando Norris y Fernando Alonso, quienes han manifestado inconformidad por el mismo tema.

La polémica se intensificó tras el Gran Premio de Australia, donde se registraron 120 adelantamientos. Aunque la cifra parece positiva, muchos pilotos consideran que estos rebases carecen de la esencia competitiva tradicional.

Pérez detalló que el que supera al otro no necesariamente es el que va más rápido, sino el que mejor juega sus cartas con la energía. Lo que sucede en pista resulta difícil de descifrar incluso para los propios pilotos.

“A veces llegaba 30 km/h más rápido a la curva 3 por levantar el pie de forma diferente o acelerar de otra manera. Sinceramente, son cosas que no entiendo”, reconoció Pérez.

Pérez terminó en el lugar 16 en Australia. (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake)

Polémica por la gestión electrónica y las comparaciones con Mario Kart

El nuevo sistema de gestión de energía, que incluye los modos Boost y Overtake, ha sido comparado con videojuegos. Pérez se sumó a quienes ven similitudes con Mario Kart, al remarcar: “es solo un botón, rebasas y luego te rebasan. Es estilo Mario Kart”.

El uso de estos sistemas electrónicos, que se activan mediante botones en el volante, ha cambiado la forma en que se conciben los adelantamientos y las estrategias defensivas.

En respuesta a las inquietudes de los pilotos, la organización de la Fórmula 1 consideraría si estos cambios están afectando la esencia deportiva de la categoría.

La transición hacia una mayor dependencia de la tecnología ha generado un ambiente de debate que trasciende el paddock de la F1 y alcanza a los seguidores en todo el mundo.

Próximo destino: China

Tras el paso por Australia, la máxima categoría del automovilismo se dirige ahora a China, donde el próximo domingo continuará la temporada.

Las declaraciones de Pérez y otros referentes avivan el debate sobre el futuro de la Fórmula 1, mientras los equipos y pilotos intentan adaptarse y encontrar respuestas en un mundo cada vez más regulado por la electrónica y la estrategia energética.