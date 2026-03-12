México Deportes

Isaac del Toro pierde el liderato de la clasificación general en la cuarta etapa del Tirreno-Adriatico

El Torito tendrá la oportunidad de recuperarse en las últimas dos etapas, donde vendrán pruebas en montaña, la cual es su mayor especialidad

El Torito tendrá la oportunidad
El Torito tendrá la oportunidad de recuperarse en las últimas dos etapas, donde vendrán pruebas en montaña, la cual es su mayor especialidad

El ciclista mexicano Isaac del Toro perdió el liderato en la Tirreno-Adriático 2026 al concluir la cuarta etapa, la cual fue ganada por el neerlandés Mathieu van der Poel.

Con este resultado, el italiano Giulio Pellizzari se ubicó en la cima de la clasificación general, dos segundos por encima del “Torito”, quien finalizó en la décima posición y buscará reducir la diferencia en la próxima prueba de montaña.

Qué ocurrió durante la Etapa 4

El atleta peleó la primera
El atleta peleó la primera posición hasta el final, pero las bonificaciones lo posicionaron en el liderato de la competencia. (IG @sidisport_official)

Isaac del Toro tuvo una destacada actuación en la Tirreno-Adriático 2026, donde llegaba como líder tras dominar las tres primeras etapas del tour,

Con la firme convicción de mantener el liderato, el mexicano desplegó una buena estrategia para contener a sus contrincantes, posicionándose entre los primeros cinco del pelotón durante gran parte del recorrido.

Sin embargo, cuando todo parecía bajo control, en los instantes finales Jan Christen y Wout van Aert lanzaron ataques furiosos, pero Mathieu van der Poel, quien se encontraba al frente del grupo, resistió con maestría y remató en un sprint demoledor para adjudicarse la cuarta etapa.

El italiano Giulio Pellizzari cruzó segundo y ello arrebató el liderato general a Isaac Del Toro, quien finalizó en décima posición.

Resultado de la cuarta etapa de Tirreno-Adriático:

  1. Mathieu van der Poel.
  2. Giulio Pellizzari.
  3. Tobias Halland Johannessen
  4. Clément Champoussin
  5. Wout van Aert
  6. Ben Healy
  7. Andrea Vendrame
  8. Alessandro Pinarello
  9. Filippo Ganna
  10. Isaac del Toro

Con un margen de dos segundos, Isaac del Toro sigue como el favorito para recuperar la Maglia Azzurra, ya que la competencia entra en sus etapas de alta montaña, donde el ciclista mexicano suele tener mejor rendimiento.

Cuándo se llevará a cabo la próxima etapa

El atleta buscará consagrarse por
El atleta buscará consagrarse por primera vez en este torneo durante la última vuelta. (IG @sidisport_official)

El viernes se correrá la quinta y antepenúltima etapa de la Tirreno-Adriático 2026, un recorrido montañoso de 186 kilómetros entre Marotta y Mombaroccio, ya en la costa adriática.

Dicho trazado promete ser decisivo, con tres puertos clave concentrados en los últimos 50 kilómetros, incluida la subida final al Santuario Beato Sante de poco menos de cinco kilómetros con rampas de hasta el 19% de desnivel.

