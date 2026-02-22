México Deportes

Isaac del Toro se proclama como campeón del UAE Tour

El ciclista mexicano sigue haciendo historia y poniendo su nombre en lo más alto con un título para comenzar el 2026 a nivel internacional

El ciclista mexicano sigue haciendo historia y poniendo su nombre en lo más alto con un título para comenzar el 2026 a nivel internacional. (Foto: UAE Tour)

Isaac del Toro se coronó campeón del UAE Tour 2026 al mantener la distancia respecto a sus más cercanos perseguidores en la última etapa.

El ciclista mexicano del UAE Team Emirates resguardó con solidez la ventaja acumulada en las etapas de montaña, sellando así la victoria en la clasificación general durante su debut internacional en la temporada 2026.

Etapa que definió un título para el mexicano

La penúltima etapa del UAE Tour fue fundamental para que el Torito se quedará con el campeonato. (Foto: Especial)

La clave del campeonato se dio en el ascenso a Jebel Hafeet, donde Isaac del Toro no solo recortó los 21 segundos que lo distanciaban de Antonio Tiberi, sino que cruzó primero la meta y volteó la general a su favor.

El mexicano del UAE Team Emirates lanzó un ataque demoledor a 2.6 km de la cima, el cual le permitió tomar el control absoluto de la carrera y llevarse la prueba en una exigente prueba de montaña.

Con este título, Isaac del Toro vuelve a colocarse como uno de los deportistas mexicanos con mayor proyección y consolida el buen paso que tuvo en 2025, donde finalizó en la segunda posición del Giro D´Italia y el tercer lugar del ranking mundial.

