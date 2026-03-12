México Deportes

AAA Rey de Reyes 2026: cuándo, qué hora y dónde ver EN VIVO el evento de lucha libre

La función contará con torneo estelar, defensas titulares y la presencia de estrellas como el recién campeón Intercontinental de WWE, Penta Zero Miedo

Guardar
(Ilustración: Jesús Aviles)
(Ilustración: Jesús Aviles)

La empresa Lucha Libre AAA Worldwide prepara uno de los eventos más importantes de su calendario anual con la realización de Rey de Reyes 2026, función que tendrá lugar este sábado 14 de marzo en el Auditorio GNP Seguros. La cartelera ha despertado gran expectativa entre los aficionados debido a las rivalidades que se resolverán sobre el ring y al contexto internacional que vive la compañía.

La edición de este año llega marcada por la colaboración que la empresa mexicana mantiene con WWE, acuerdo anunciado meses atrás y que ha generado mayor atención sobre las funciones de la promotora. Dentro de esta nueva etapa, el legendario luchador The Undertaker forma parte del equipo creativo responsable de impulsar historias y combates dentro de la organización.

(Especial)
(Especial)

Uno de los duelos que concentra mayor atención es el enfrentamiento por el máximo título de la compañía. El campeón actual, Dominik Mysterio, expondrá el Mega Campeonato de AAA ante el retador mexicano El Hijo del Vikingo en un combate con condiciones especiales.

La lucha contempla una estipulación que aumenta la tensión entre ambos competidores. Si el integrante de The Judgment Day logra conservar el cinturón, su rival no podrá volver a retarlo por el campeonato. En cambio, si el luchador mexicano recupera el título, el heredero de la dinastía Mysterio quedaría impedido de regresar a la promotora mexicana.

Otro de los atractivos de la velada será la definición del tradicional torneo que da nombre al evento. En esta ocasión, cuatro gladiadores disputarán la final del certamen en un combate de esquinas múltiples: La Parka, Santos Escobar y las dos versiones del luchador conocido como El Grande Americano.

La función contará también con la participación de Penta, quien aparecerá durante el evento para entregar la tradicional espada al ganador del torneo Rey de Reyes, un símbolo que distingue al luchador que se impone en la competencia anual.

Además del combate estelar y la final del torneo, el programa incluye defensas titulares en distintas divisiones. En la lucha por el campeonato mundial en parejas, los campeones Pagano y Psycho Clown pondrán en juego sus cinturones frente al equipo formado por Erik y Ivar.

Por su parte, el campeonato de peso crucero también estará en disputa cuando el monarca Laredo Kid defienda su título frente a tres retadores: Dragon Lee, TJP y Jack Cartwheel.

La función comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse a través de la señal de Fox Sports y la plataforma Tubi.

Con una cartelera que reúne a figuras internacionales y luchadores destacados del circuito mexicano, Rey de Reyes 2026 promete convertirse en una de las funciones más comentadas del año dentro del panorama de la lucha libre.

Temas Relacionados

AAAWWELucha LibreAAA Rey de Reyes 2026Penta Zero MiedoEl Grande AmericanoSantos EscobarHijo del VikingoDominik Mysteriomexico-deportes

Más Noticias

Marco Verde vs Alexander Moreno EN VIVO: dónde y a qué hora ver la pelea en México

El medallista olímpico mexicano suma cuatro victorias desde que dio el salto al profesionalismo y buscará extender su racha

Marco Verde vs Alexander Moreno

¿Sabías que en alguna ocasión la mascota de los Pumas era un animal real?

En lugar de Goyo, anteriormente la mascota oficial del equipo era un puma real, quien estaba presente en cada partido como locales

¿Sabías que en alguna ocasión

Chivas vs Santos: a qué hora y dónde ver EN VIVO al rebaño en la búsqueda de un nuevo récord en la Liga MX

El rebaño quiere reiniciar su cuenta positiva ante unos Guerreros que no han podido levantar en el Clausura 2026

Chivas vs Santos: a qué

Mundial 2026: cuál fue la mejor actuación de Australia en la historia de la Copa del Mundo

El cuadro de la confederación asiática compartirá grupo con Estados Unidos, Paraguay y el ganador de un repechaje europeo

Mundial 2026: cuál fue la

Gran Premio de China 2026 EN VIVO: dónde y cuándo ver en México la carrera Sprint de Checo Pérez en la Fórmula 1

La actividad del fin de semana en Shanghái marcará la primera carrera sprint del calendario

Gran Premio de China 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Quién es el doble R

¿Quién es el doble R y por qué es una pieza clave al interior del Cártel Jalisco?

Arresto récord en una hora y 13 minutos: detienen en Sinaloa a uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI

Cártel de Sinaloa acumula armas y fortalece su defensa por posible operativo de Estados Unidos, revela NYT

Captura de ‘El Mencho’ fue por orden de aprehensión, revela Sheinbaum: niega que ella la haya solicitado

DEA brinda información a México para detener a líder de una célula en Colima con 270 kilos de fentanilo

ENTRETENIMIENTO

Frida Kahlo y Diego Rivera

Frida Kahlo y Diego Rivera llegan a Netflix: revelan que mostrarán los conflictos que vivía la pareja en su relación

Cámaras de vigilancia estaban apagadas, acusa Azela Robinson a autoridades de Querétaro tras la desaparición de su sobrino

Ángel Muñoz controla el dinero de Ana Bárbara y quiere quedarse con su casa en Los Ángeles, asegura Adriana Toval

Premios Oscar 2026: cócteles mexicanos destacan en el menú de la fiesta más exclusiva de Hollywood

Susana Zabaleta vuelve a encender la polémica con Sergio Mayer tras La Casa de los Famosos: “Es frustrante que la gente no trabaje para nuestro país”

DEPORTES

Marco Verde vs Alexander Moreno

Marco Verde vs Alexander Moreno EN VIVO: dónde y a qué hora ver la pelea en México

¿Sabías que en alguna ocasión la mascota de los Pumas era un animal real?

Chivas vs Santos: a qué hora y dónde ver EN VIVO al rebaño en la búsqueda de un nuevo récord en la Liga MX

Mundial 2026: cuál fue la mejor actuación de Australia en la historia de la Copa del Mundo

Gran Premio de China 2026 EN VIVO: dónde y cuándo ver en México la carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1