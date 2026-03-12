AAA Rey de Reyes 2026: cuándo, qué hora y dónde ver EN VIVO el evento de lucha libre

(Ilustración: Jesús Aviles)

La empresa Lucha Libre AAA Worldwide prepara uno de los eventos más importantes de su calendario anual con la realización de Rey de Reyes 2026, función que tendrá lugar este sábado 14 de marzo en el Auditorio GNP Seguros. La cartelera ha despertado gran expectativa entre los aficionados debido a las rivalidades que se resolverán sobre el ring y al contexto internacional que vive la compañía.

La edición de este año llega marcada por la colaboración que la empresa mexicana mantiene con WWE, acuerdo anunciado meses atrás y que ha generado mayor atención sobre las funciones de la promotora. Dentro de esta nueva etapa, el legendario luchador The Undertaker forma parte del equipo creativo responsable de impulsar historias y combates dentro de la organización.

(Especial)

Uno de los duelos que concentra mayor atención es el enfrentamiento por el máximo título de la compañía. El campeón actual, Dominik Mysterio, expondrá el Mega Campeonato de AAA ante el retador mexicano El Hijo del Vikingo en un combate con condiciones especiales.

La lucha contempla una estipulación que aumenta la tensión entre ambos competidores. Si el integrante de The Judgment Day logra conservar el cinturón, su rival no podrá volver a retarlo por el campeonato. En cambio, si el luchador mexicano recupera el título, el heredero de la dinastía Mysterio quedaría impedido de regresar a la promotora mexicana.

Otro de los atractivos de la velada será la definición del tradicional torneo que da nombre al evento. En esta ocasión, cuatro gladiadores disputarán la final del certamen en un combate de esquinas múltiples: La Parka, Santos Escobar y las dos versiones del luchador conocido como El Grande Americano.

La función contará también con la participación de Penta, quien aparecerá durante el evento para entregar la tradicional espada al ganador del torneo Rey de Reyes, un símbolo que distingue al luchador que se impone en la competencia anual.

Además del combate estelar y la final del torneo, el programa incluye defensas titulares en distintas divisiones. En la lucha por el campeonato mundial en parejas, los campeones Pagano y Psycho Clown pondrán en juego sus cinturones frente al equipo formado por Erik y Ivar.

Por su parte, el campeonato de peso crucero también estará en disputa cuando el monarca Laredo Kid defienda su título frente a tres retadores: Dragon Lee, TJP y Jack Cartwheel.

La función comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse a través de la señal de Fox Sports y la plataforma Tubi.

Con una cartelera que reúne a figuras internacionales y luchadores destacados del circuito mexicano, Rey de Reyes 2026 promete convertirse en una de las funciones más comentadas del año dentro del panorama de la lucha libre.