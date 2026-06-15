EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 15 de junio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hoy podría hablar acerca de su visita este fin de semana a Colima en donde inauguró la Central de Ciclo Combinado Manzanillo, y a San Luis Potosí, donde convivió con Los Tuneros, campeones de la Copa T21, y con Las Leonas de la Universidad Politécnica. Así como de su cancelación a su Zacatecas.

La jefa de Estado podría mencionar que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, participará en la segunda ronda de revisión del T-MEC, en Washington, del 15 al 18 de junio. Sin embargo, la agenda de la presidenta está sujeta a cambios.

PUBLICIDAD

Inicia la conferencia de prensa

La mandataria informa que hoy presentará un reporte de los avances del programa Vivienda para el Bienestar. Asimismo, la Profeco presentará información sobre los precios de diversos productos en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este lunes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

PUBLICIDAD