Pensión Mujeres Bienestar 2026: las nuevas fechas de junio para registrarte y asegurar más de 3 mil pesos cada dos meses

La Secretaría de Bienestar abre en junio un nuevo periodo de registro para mujeres que aún no forman parte del programa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay mujeres mexicanas que llevan meses esperando una sola señal: que el programa Pensión Mujeres Bienestar abra un nuevo registro.

No necesitan historial laboral ni haber cotizado en algún sistema de seguridad social, solo necesitan cumplir unos requisitos básicos.

Junio de 2026 trae una oportunidad concreta para quienes aún no se han incorporado, pues la Secretaría de Bienestar ya fijó las fechas y los requisitos para un nuevo periodo de registro.

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Junio es la oportunidad más próxima para incorporarse a la Pensión Mujeres Bienestar. Las fechas ya están confirmadas. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Qué es la Pensión Mujeres Bienestar y a quién va dirigida

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social del Gobierno de México que entrega 3,100 pesos mexicanos bimestrales a mujeres de entre 60 y 64 años, con el objetivo de contribuir a su autonomía económica.

El apoyo llega de manera directa a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, según establece la Secretaría de Bienestar en su portal oficial.

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La Pensión Mujeres Bienestar no requiere historial laboral ni afiliación a ningún sistema de seguridad social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría fija tres criterios para incorporarse al programa:

Ser mujer de entre 60 y 64 años de edad.

Contar con nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana.

El trámite es gratuito y solo se realiza en los Módulos de Bienestar oficiales, de acuerdo con las autoridades.

Una beneficiaria aceptada en el programa recibe 18,600 pesos mexicanos al año: cifra resultada de multiplicar el apoyo bimestral de 3,100 pesos por los seis bimestres del año.

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Infografía detallando los requisitos para acceder a la Pensión Mujeres con Bienestar, el monto anual de 18,600 pesos mexicanos y el proceso de solicitud gratuito a través de los Módulos de Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al cumplir 65 años, la beneficiaria pasa automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, cuyo apoyo asciende a 6,400 pesos bimestrales —38,400 pesos mexicanos anuales—, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Bienestar.

Permanecer en el programa tiene recompensa: al cruzar los 65 años, el apoyo sube automáticamente 16,200 pesos más al año.

Calendario de registro en junio: asegura tu ingreso a la pensión

Para las mujeres que aún no se han incorporado al programa, la Secretaría de Bienestar abrirá un nuevo periodo de registro del 22 al 28 de junio.

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El registro podrá hacerse en horario de 10:00 a 16:00 horas en los Módulos de Bienestar, según publicó la dependencia en su portal oficial.

La Secretaría de Bienestar abre nuevo registro para la pensión de mujeres del 22 al 28 de junio, con atención de 10:00 a 16:00 horas en Módulos de Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El día de atención depende de la letra inicial del primer apellido, conforme a un calendario que la Secretaría de Bienestar dará a conocer próximamente.

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En casos de fuerza mayor, una persona auxiliar puede realizar el trámite con los mismos documentos.

En ese mismo periodo también se realizarán registros para la Pensión de las Personas Adultas Mayores, dirigida a mexicanas y mexicanos de 65 años en adelante.

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Entrega de tarjetas para las beneficiarias del último registro

Las mujeres que completaron su registro en abril recibirán su tarjeta del Banco del Bienestar entre el 15 y el 21 de junio, de acuerdo con la Secretaría del Bienestar.

Cada beneficiaria recibirá un mensaje SMS con el día, la hora y el lugar exactos a los que deberá acudir.

Las mujeres que cumplan los requisitos pueden designar a una persona auxiliar para realizar el trámite en su nombre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarjeta es el único medio por el que se entrega el apoyo económico de manera directa, aclaración importante para evitar caer en fraudes y estafas.

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Documentos para el registro que debes llevar al módulo

La Secretaría de Bienestar solicita los siguientes documentos en original y copia:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente .

Clave Única de Registro de Población (CURP) .

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses .

Teléfono de contacto.

Si la solicitante designa una persona auxiliar para el trámite o el cobro, esa persona debe presentar los mismos documentos.

Al cumplir 65 años, las beneficiarias pasan automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, con un apoyo mayor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dependencia advierte que ninguna persona u organización puede cobrar por gestionar el acceso a la pensión ni condicionarla a filiación política alguna.

Ante cualquier irregularidad, la Secretaría de Bienestar cuenta con canales de denuncia disponibles en a través de su sitio oficial disponible en (gob.mx/bienestar).

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