Euro hoy en México: cotización de apertura del 15 de junio

En la apertura del día, el euro se cotiza en 19,97 pesos mexicanos, lo que representa una variación porcentual de 0,27% respecto al precio previo de 19,92 pesos, según <i>Dow Jones</i>.
En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,8% y en el contexto interanual, su valor ha caído un 8,89%.
El tipo de cambio euro a peso mexicano muestra una tendencia positiva, registrando un incremento en los últimos días. Actualmente, la volatilidad se sitúa en 4,57%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,75%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.
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