Lesión de Luis Ángel Malagón: este es el tiempo que tardaría en volver a las canchas

Malagón se perderá el Mundial 2026. Mandatory Credit: Kyle Ross-Imagn Images

Luis ángel Malagón, arquero titular del Club América y una de las principales figuras de la portería mexicana en el ciclo rumbo a 2026, quedará marginado de la Copa del Mundo debido a una grave lesión sufrida durante el partido de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

La ruptura del tendón de Aquiles lo excluye de la máxima cita futbolística, y ahora la Selección Mexicana perderá a uno de los porteros más utilizados en la gestión actual.

Esta noticia fue difundida en primera instancia por TUDN y ratificada posteriormente por el director técnico André Jardine en conferencia de prensa.

¿Cuánto tiempo tardaría la recuperación de Malagón

De acuerdo con TUDN, el diagnóstico indica una ruptura total del tendón de Aquiles, una lesión que requerirá al menos seis meses de recuperación.

Esto significa que Malagón, de 29 años, solo podría regresar a las canchas en septiembre de 2026, fecha posterior a la realización de la Copa del Mundo 2026 que se disputará ese verano.

Además, se perderá lo que resta del torneo Clausura 2026 y la actual edición de la Concacaf Champions Cup.

Luis Ángel Malagón sale llorando en camilla tras lesionarse durante el partido de la Copa de Campeones de la Concacaf entre Philadelphia Union y América de México. Estadio Subaru Park, Chester, Pensilvania, EEUU. 10 de marzo de 2026. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Kyle Ross

Durante los primeros minutos del partido disputado en el Subaru Park ante el Philadelphia Union, Malagón acusó una molestia severa en el tobillo izquierdo al intentar despejar un balón en el minuto 37.

La jugada, que en apariencia no tenía complicaciones, terminó con el arquero tendido sobre el césped e incapaz de continuar. Compañeros y árbitro solicitaron de inmediato la asistencia médica y, tras casi cinco minutos de inspección, el guardameta salió en camilla entre lágrimas.

André Jardine, director técnico del Club América, declaró tras el encuentro: “Nos parece una lesión un tanto grave, vamos a ver, probablemente una lesión de tendón de Aquiles. Ojalá no sea ruptura total, pero probablemente una ruptura parcial mínimo que lo va a sacar por un tiempo”.

El impacto de la lesión en la Selección Mexicana de Javier Aguirre

Aunque Malagón no era el titular indiscutido en los últimos partidos de la Selección Mexicana, el entrenador Javier Aguirre lo tenía contemplado entre los 26 jugadores que asistirían a la Copa del Mundo.

Malagón estuvo bajo los tres palos en momentos como la Copa Oro 2025 y la CONCACAF Nations League, ambas competencias donde la selección obtuvo el título.

Ante su baja, Ochoa tomaría su lugar en la Selección Méxicana. REUTERS/Eloisa Sanchez

Minutos después del partido frente al Philadelphia Union, el Club América publicó un comunicado informando sobre el estado de Malagón, aunque sin ofrecer detalles precisos hasta contar con los estudios médicos definitivos, los cuales se realizarán en México en las horas siguientes.

La institución pidió cautela ante el panorama aún incierto sobre la gravedad real de la lesión.

El club no quiso dar más detalles sobre la lesión de Malagón. (X/@ClubAmerica)

En el encuentro, tras la salida de Malagón, Rodolfo Cota ingresó para ocupar la portería de las águilas y fue quien acompañó al guardameta lesionado al abandonar el campo.

Cota había tenido minutos recientemente en el duelo contra Querétaro y estaba proyectado para ser el titular de América en la fase regular del Clausura 2026, con Malagón reservado para los torneos internacionales.