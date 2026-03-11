México Deportes

Memo Ochoa y Álvaro Fidalgo serían las novedades del Tri para enfrentar a Portugal en el Estadio Azteca

La convocatoria incluiría a Fidalgo con posible debut internacional y el retorno de Guillermo Ochoa para enfrentar a Portugal y Bélgica

Guardar
Ambos jugadores ya habrían sido
Ambos jugadores ya habrían sido avisados sobre su convocatoria con México. (Infobae México).

El regreso de Guillermo Ochoa y la primera convocatoria de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana generan expectativa entre los seguidores del fútbol nacional.

Diversos reportes señalarían que ambos jugadores formarán parte del grupo que enfrentará a Portugal y Bélgica en los próximos encuentros de la fecha FIFA de marzo, previo al arranque de la Copa del Mundo 2026, según la información difundida por el periodista David Medrano.

La noticia pondría fin a la incertidumbre sobre la presencia de estos futbolistas en el combinado dirigido por Javier Aguirre. Y cobra más sentido puesto que el técnico mexicano se le vio en una grada observando a Fidalgo en un partido de la liga española.

De acuerdo con el reporte, se enviaron cartas formales de convocatoria tanto al Real Betis de España, club de Fidalgo, como al AEL Limassol de Chipre, donde milita Ochoa.

Esta gestión resulta obligatoria para los jugadores que participan fuera de la Liga MX y marca el posible debut internacional de Fidalgo con el Tri, que pasó todos los requisitos para ser elegible con el conjunto mexicano.

La Dirección de Selecciones Nacionales
La Dirección de Selecciones Nacionales habría solicitado al Betis la disponibilidad de Álvaro Fidalgo para los partidos amistosos. (Ilustración: Jovani Pérez)

Para los aficionados que se preguntan qué ocurrió con Fidalgo y Ochoa, ambos habrían recibido la confirmación formal de su convocatoria a la Selección Mexicana.

Mientras Fidalgo tendría su primera oportunidad internacional, Ochoa regresa al equipo, aunque su rol se perfila como el de tercer portero de cara al Mundial 2026.

Javier Aguirre buscaría brindar experiencia en la portería, puesto que es disputado por Luis ángel Malagón y Raúl Rangel, como opciones principales en la posición.

El guardameta volvería a la selección mayor tras disputar su último partido el 16 de noviembre de 2024, lo que marcaría su retorno después de una ausencia superior a un año.

Ochoa suma más de 2 mil minutos en 23 partidos disputados, con 33 goles en contra, sin embargo también ha logrado seis partidos sin recibir anotación.

Estos números han contribuido a que su equipo se mantenga en la séptima posición de la liga de Chipre, luchando por un lugar en la fase de clasificación.

Ochoa ya sabe lo que
Ochoa ya sabe lo que es disputar más de un Mundial. (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Otros nombres contemplados para la fecha FIFA de marzo

La convocatoria no se limita a las novedades de Fidalgo y Ochoa. Entre los nombres que también podrían figurar en la lista destacan:

  • Jorge Sánchez
  • Julián Araujo
  • Orbelín Pineda
  • Raúl Jiménez
  • Edson álvarez
  • Armando González
  • Luis Romo (su participación dependerá de su recuperación de una lesión)

La Federación Mexicana ha realizado todos los trámites requeridos para asegurar la presencia de quienes militan fuera de México, con la intención de fortalecer la plantilla en los duelos ante Portugal en el Estadio Azteca y Bélgica, previstos para finales de marzo.

La integración de Fidalgo y el regreso de Ochoa suponen movimientos estratégicos en la Selección Mexicana, que ha sufrido de lesiones y reforzarían para los compromisos internacionales que se avecinan.

Temas Relacionados

Selección MexicanaÁlvaro FidalgoGuillermo OchoaMemo OchoaLiga MXEstadio Aztecamexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Cuál es el sueldo del Pollo Briseño, futbolista que intenta conquistar a la periodista Miroslava Montemayor

El defensa de Toluca FC ha despertado rumores por la posible relación o acercamiento amoroso que tendría con la periodista deportiva

Cuál es el sueldo del

Dinamarca vs Macedonia: ¿cuándo se jugará el repechaje europeo para definir al último rival de México en el Mundial 2026?

El futuro rival europeo de la Selección Mexicana se conocerá tras las semifinales y la final de la Ruta D del repechaje

Dinamarca vs Macedonia: ¿cuándo se

Quién es Yassine Bounou, portero del Al Hilal que podría jugar para el América

La estrella del Al Hilal habló sobre su simpatía por las águilas, confesando que desde niño soñaba con portar los colores del equipo mexicano

Quién es Yassine Bounou, portero

¿Pelea de Mayweather y Pacquiao en septiembre pone en riesgo el combate Canelo Álvarez?

Álvarez retornará a la acción boxística tras haber perdido su campeonato indiscutido de los supermedianos

¿Pelea de Mayweather y Pacquiao

Adrián Marcelo le recuerda pleito a José Ramón Fernández con Faitelson tras publicar su nuevo libro: “Compártanos una línea”

El comentario del conductor generó reacciones divididas entre quienes lo tomaron como humor y quienes defendieron al periodista deportivo por su supuesta adicción

Adrián Marcelo le recuerda pleito
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina detiene en Puebla a

Marina detiene en Puebla a “El Charro”, presunto operador de la Familia Michoacana

Lo cazó mientras paseaba a su perro: así mató “El Chiwas” al exgobernador de Colima, Silverio Cavazos

Operación Bacanora: detienen a doce integrantes de Los Rusos, ligados al Cártel de Sinaloa

Detienen a mujer implicada en el feminicidio de Blanca Esthela Álvarez, regidora de Manzanilla de la Paz en Jalisco

Fuerzas federales destruyeron dos plantíos de marihuana que pertenecerían a “Los Chapitos” en Tamazula, Durango

ENTRETENIMIENTO

Luis Carlos Origel sorprende con

Luis Carlos Origel sorprende con tatuaje en honor a Andrea Legarreta, su novia, en el programa Hoy

Christopher Lloyd, estrella de Volver al Futuro, estará en México para la CCXP 2026

Por qué terminaron Luis Miguel y Aracely Arámbula tras la llegada de dos hijos

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 10 de marzo

Cuántos millones de pesos pagó Luis Miguel a su hijo Miguel Gallego Arámbula, ahora fuera del anonimato

DEPORTES

Chivas vs América Femenil EN

Chivas vs América Femenil EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido pendiente del Clásico Nacional de la Liga MX Femenil

Cuál es el sueldo del Pollo Briseño, futbolista que intenta conquistar a la periodista Miroslava Montemayor

Dinamarca vs Macedonia: ¿cuándo se jugará el repechaje europeo para definir al último rival de México en el Mundial 2026?

Quién es Yassine Bounou, portero del Al Hilal que podría jugar para el América

¿Pelea de Mayweather y Pacquiao en septiembre pone en riesgo el combate Canelo Álvarez?