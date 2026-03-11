Memo Ochoa y Álvaro Fidalgo serían las novedades del Tri para enfrentar a Portugal en el Estadio Azteca

Ambos jugadores ya habrían sido avisados sobre su convocatoria con México. (Infobae México).

El regreso de Guillermo Ochoa y la primera convocatoria de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana generan expectativa entre los seguidores del fútbol nacional.

Diversos reportes señalarían que ambos jugadores formarán parte del grupo que enfrentará a Portugal y Bélgica en los próximos encuentros de la fecha FIFA de marzo, previo al arranque de la Copa del Mundo 2026, según la información difundida por el periodista David Medrano.

La noticia pondría fin a la incertidumbre sobre la presencia de estos futbolistas en el combinado dirigido por Javier Aguirre. Y cobra más sentido puesto que el técnico mexicano se le vio en una grada observando a Fidalgo en un partido de la liga española.

De acuerdo con el reporte, se enviaron cartas formales de convocatoria tanto al Real Betis de España, club de Fidalgo, como al AEL Limassol de Chipre, donde milita Ochoa.

Esta gestión resulta obligatoria para los jugadores que participan fuera de la Liga MX y marca el posible debut internacional de Fidalgo con el Tri, que pasó todos los requisitos para ser elegible con el conjunto mexicano.

La Dirección de Selecciones Nacionales habría solicitado al Betis la disponibilidad de Álvaro Fidalgo para los partidos amistosos. (Ilustración: Jovani Pérez)

Para los aficionados que se preguntan qué ocurrió con Fidalgo y Ochoa, ambos habrían recibido la confirmación formal de su convocatoria a la Selección Mexicana.

Mientras Fidalgo tendría su primera oportunidad internacional, Ochoa regresa al equipo, aunque su rol se perfila como el de tercer portero de cara al Mundial 2026.

Javier Aguirre buscaría brindar experiencia en la portería, puesto que es disputado por Luis ángel Malagón y Raúl Rangel, como opciones principales en la posición.

El guardameta volvería a la selección mayor tras disputar su último partido el 16 de noviembre de 2024, lo que marcaría su retorno después de una ausencia superior a un año.

Ochoa suma más de 2 mil minutos en 23 partidos disputados, con 33 goles en contra, sin embargo también ha logrado seis partidos sin recibir anotación.

Estos números han contribuido a que su equipo se mantenga en la séptima posición de la liga de Chipre, luchando por un lugar en la fase de clasificación.

Ochoa ya sabe lo que es disputar más de un Mundial. (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Otros nombres contemplados para la fecha FIFA de marzo

La convocatoria no se limita a las novedades de Fidalgo y Ochoa. Entre los nombres que también podrían figurar en la lista destacan:

Jorge Sánchez

Julián Araujo

Orbelín Pineda

Raúl Jiménez

Edson álvarez

Armando González

Luis Romo (su participación dependerá de su recuperación de una lesión)

La Federación Mexicana ha realizado todos los trámites requeridos para asegurar la presencia de quienes militan fuera de México, con la intención de fortalecer la plantilla en los duelos ante Portugal en el Estadio Azteca y Bélgica, previstos para finales de marzo.

La integración de Fidalgo y el regreso de Ochoa suponen movimientos estratégicos en la Selección Mexicana, que ha sufrido de lesiones y reforzarían para los compromisos internacionales que se avecinan.