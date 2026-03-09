México Deportes

Newcastle vs Barcelona: cuándo y dónde ver los octavos de final de la UEFA Champions League en México

El cuadro blaugrana busca llegar por primera vez a la final del torneo continental, desde su campeonato del 2015 cuando vencieron a la Juventus

El cuadro blaugrana busca llegar por primera vez a la final del torneo continental, desde su campeonato del 2015 cuando vencieron a la Juventus. (REUTERS/Albert Gea)

Newcastle y Barcelona se enfrentan este martes 10 de marzo a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) en los octavos de final de ida de la UEFA Champions League, donde ambos equipos buscan seguir su camino rumbo a la final de Budapest.

Estas dos escuadras se vieron las caras en la fase regular, donde el conjunto español se impuso a los ingleses como visitantes por marcador de 1-2.

Newcastle busca dar la sorpresa

A pesar de tener un mal presente en liga, buscan hacer historia en Europa. (REUTERS/Scott Heppell )

El cuadro de las Urracas viene de vencer en la fase de knockout al Qarabag por un escandaloso marcador global de 9-3, con lo cual obtuvieron su boleto a los octavos de final tras una fase regular donde culminaron en el puesto 12 con 14 puntos, a solamente dos unidades de la clasificación directa.

Dentro de la Premier League, Newcastle no vive el mejor presente, ya se encuentra en la mitad de la tabla lejos de pelear por puestos europeos, pero a pesar de ello, sigue vivo dentro de la UEFA Champions League donde aspira a seguir haciendo historia y superar al Barcelona.

Para lograr la sorpresa, debe aprovechar su condición local para sacar una buena ventaja para no llegar en una situación adversa al Camp Nou, donde el cuadro culé se hace fuerte.

Cómo llega el Barcelona a este encuentro

El cuadro culé sigue soñando con levantar la orejona. (REUTERS/Albert Gea)

Después de la eliminación en las semifinales de la Copa del Rey, el equipo blaugrana parece retomar el rumbo tras conseguir un valioso triunfo contra el Athletic Club de Bilbao en la liga española y así mantener la diferencia de cuatro puntos sobre el Real Madrid.

El cuadro culé buscará seguir con esta buena inercia que los tiene como líderes en el campeonato local y en los octavos de final de la UEFA Champions League pero la clave será estar atentos a lo que suceda a nivel defensivo, ya que no pueden permitirse otra desconcentración como en el juego de ida ante el Atlético de Madrid dentro del torneo de su majestad.

Para el Barcelona será muy importante sacar por lo menos el empate en territorio inglés para no llegar con desventaja al Camp Nou, en este camino del equipo blaugrana por volver a una final del torneo continental, a la cual no llegan desde 2015.

Cuándo y dónde ver el juego en vivo

HBO MAX llevará la transmisión del encuentro

El encuentro entre Newcastle y Barcelona podrá seguirse en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México) en exclusiva a través de la plataforma de HBO MAX, por lo que los aficionados que deseen ver el encuentro deberán estar suscritos.

