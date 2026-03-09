Gignac genera controversia por usar supuesto reloj en el clásico regio Tigres vs Monterrey (REUTERS/Daniel Becerril)

André-Pierre Gignac se convirtió en la figura del Clásico Regio al marcar el gol decisivo en la victoria de Tigres sobre Rayados de Monterrey. Sin embargo, la celebración del delantero francés desató polémica en las gradas y redes sociales debido a un objeto visible en su muñeca derecha.

Durante el partido, Gignac lució un aparato en la muñeca que se asemejaba a un reloj. Esto generó dudas sobre una posible infracción al reglamento de la Liga MX, pues portar un reloj está expresamente prohibido y puede acarrear sanción para cualquier jugador.

El debate surgió tras el gol anotado en los minutos finales del encuentro. Durante su efusiva celebración, levantó el brazo derecho y dejó a la vista el aparato, lo que desató una ola de comentarios entre aficionados y analistas sobre la legalidad del accesorio.

Soccer Football - Liga MX - Tigres UANL v Monterrey - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - March 7, 2026 Tigres UANL's Andre-Pierre Gignac celebrates with Joaquim after scoring their first goal during the match REUTERS/Daniel Becerril

Con la proliferación de imágenes y mensajes en redes sociales, crecieron las especulaciones sobre si el objeto era un reloj, cuya presencia en el campo de juego invalidaría el cumplimiento del reglamento.

¿Qué objeto portaba realmente Gignac en el clásico regio?

La controversia terminó cuando se confirmó que el objeto era un dispositivo Whoop, empleado para medir el rendimiento físico y la frecuencia cardiaca. Este sistema, que carece de pantalla y botones, está permitido por la organización y utilizado habitualmente en la muñeca o en el pecho por diversos jugadores. Se aclaró que se trataba de un dispositivo de monitoreo de frecuencia cardiaca, autorizado y exento de penalización.

Aunque hubo interpretaciones diferentes sobre las restricciones al uso de aparatos electrónicos en la Liga MX, el reglamento distingue entre accesorios prohibidos y sistemas de seguimiento autorizados para monitoreo deportivo.

El "Cantante" Guerrero cuestionó el aparato que usó Gignac en el Tigres vs Rayados (X/ @cantantearbitro)

Reglamento de la Liga MX y uso de dispositivos electrónicos

El reglamento de la Liga MX establece en su sección de artículos electrónicos que los jugadores “no están autorizados para llevar o utilizar ningún tipo de equipos electrónicos, excepto en el caso que se permita el uso de EPTS (sistemas de seguimiento y rendimiento)”. Por esta excepción, el dispositivo Whoop que utilizó Gignac es legal y no representa ninguna infracción.

La polémica abrió espacio a críticas, como la expresión del analista Fernando El Cantante Guerrero: “Gignac de Tigres jugó con un reloj vs. Rayados. Es una pachanga el arbitraje mexicano de la Liga MX. Les vale a los silbantes revisar a los jugadores para que no infrinjan la regla 4”. Sin embargo, confirmada la naturaleza del aparato, quedó descartada la aplicación de sanción.

¿Habrá sanción para Gignac y qué sigue en su carrera?

Tras la revisión y la aclaración sobre el reglamento, no existen fundamentos para sancionar a Gignac, quien alcanzó 190 goles en la Liga MX con los Tigres. Este tanto también le permitió consolidarse como el máximo anotador en la historia de los clásicos regios.

Además, este partido podría ser el último clásico para Gignac, ya que su contrato con Tigres está por finalizar y continúa la incertidumbre sobre su futuro.