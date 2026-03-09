México Deportes

Clausura 2026: qué partidos de la jornada 11 serán transmitidos por televisión abierta

En total 5, habrá cinco partidos que se podrán sintonizar de forma gratuita por TV

Guardar
La Liga MX continuará en
La Liga MX continuará en acción este fin de semana cuando se dispute la jornada número 11 del Clausura 2026.(X@LigaBBVAMX)

La Liga MX continuará en acción este fin de semana cuando se dispute la jornada número 11 del Clausura 2026. Dependiendo del duelo, algunos compromisos estarán disponibles en señal abierta, mientras que otros requerirán suscripción a servicios de paga o plataformas en línea.

El calendario de la fecha se abrirá el viernes 3 de marzo, cuando Puebla reciba a Necaxa en el Estadio Cuauhtémoc a las 19:00. Los equipos buscarán sumar puntos clave en la clasificación, en un certamen que se encuentra en su etapa decisiva y concluirá el domingo 15 de marzo con el encuentro entre América y Mazatlán en el Ciudad de los Deportes.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Toluca v Juarez - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - March 8, 2026 Toluca's Alexis Vega in action as he takes a corner kick REUTERS/Eloisa Sanchez

Partidos de la jornada 11 que serán transmitidos por televisión abierta

Los partidos de la jornada 11 que serán transmitidos por televisión abierta son el Puebla vs Necaxa, Juárez vs Monterrey, Toluca vs Atlas, Pumas vs Cruz Azul y América vs Mazatlán.

  • Puebla vs Necaxa | viernes 13 de marzo a las 19:00 horas | transmisión por Fox One y Canal 7.
  • Juárez vs Monterrey | viernes 13 de marzo a las 21:00 horas | transmisión por Fox One y Canal 7.
  • Atlético San Luis vs Pachuca | sábado 14 de marzo a las 17:00 horas | transmisión por Disney+, ViX Premium y ESPN.
  • Chivas vs Santos | sábado 14 de marzo a las 17:00 horas | transmisión por Prime Video.
  • León vs Tijuana | sábado 14 de marzo a las 19:00 horas | transmisión por Fox One.
  • Toluca vs Atlas | sábado 14 de marzo a las 19:00 horas | transmisión por ViX Premium, TUDN y Canal 5.
  • Pumas vs Cruz Azul | sábado 14 de marzo a las 21:00 horas | transmisión por ViX Premium, TUDN, Layvtime y Canal 5.
  • Tigres vs Querétaro | domingo 15 de marzo a las 17:00 horas | trasmisión por Fox One.
  • América vs Mazatlán | domingo 15 de marzo a las 19:00 horas | transmisión por ViX Premium, TUDN, Layvtime y Canal 5.
Partidos de la jornada 15
Partidos de la jornada 15 que serán transmitidos por televisión abierta (X@LigaBBVAMX)

¿Cómo va el Clausura 2026?

Cruz Azul, dirigido por Nicolás Larcamón, encabeza la clasificación general con 25 puntos. A continuación aparece Toluca, que reúne 24 unidades, y en la tercera plaza se encuentra Guadalajara, equipo de Milito, con 21 puntos.

El contraste se refleja en la parte baja, donde Santos Laguna, Querétaro y Necaxa enfrentan momentos complicados. Los Laguneros solo han conseguido 5 puntos, lo que los coloca como colistas. Querétaro suma 6 y Necaxa apenas 9 unidades, situándose en la zona de riesgo.

Los equipos que ocupan el fondo de la tabla tendrán que sumar victorias en las siguientes jornadas si desean evitar complicaciones al final del torneo. La presión aumenta a medida que avanza el Clausura 2026.

Temas Relacionados

Liga MXClausura 2026Televisión abiertaPlataformas de streamingStreamingTV de pagaTransmisionesmexico-noticiasmexico-deportes

Más Noticias

Alek Thomas conecta HR y su padre lo celebra desde la banca de Brasil

Allen Thomas, preparador físico de la selección brasileña, es papá de Alek Thomas, jugador de México

Alek Thomas conecta HR y

México vs Estados Unidos: cuándo y dónde ver el tercer juego del tricolor dentro del Clásico Mundial de Beisbol

Los dirigidos por Benjamín Gil buscarán dar una vez la sorpresa ante una selección plagada de estrellas, encabezadas por Paul Skenes en el montículo

México vs Estados Unidos: cuándo

Gignac genera controversia por usar supuesto reloj en el clásico regio Tigres vs Monterrey

El delantero francés se encargó de marcar el único gol del encuentro y darle la victoria a su equipo en el Volcán

Gignac genera controversia por usar

México noquea a Brasil en el Clásico Mundial de Beisbol y suma su segunda victoria

La novena mexicana derrotó 0 - 12 a los brasileños y ahora se perfila a enfrentarse a los estadounidenses en un duelo que promete emociones

México noquea a Brasil en

Así fue el golpe que Zague le dio al Capi Pérez por las burlas de su video íntimo en Rusia 2018

El comediante se burló constantemente de la situación del ex jugador americanista por la filtración de imágenes íntimas

Así fue el golpe que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan fotos de dos mujeres

Hallan fotos de dos mujeres entre las cenizas de una parrilla en la cabaña de “El Mencho” en Tapalpa

Así persigue EEUU a los posibles sucesores de “El Mencho”: recompensas, sanciones y quiénes no están en la mira

Dentro del CJNG señalan posible traición en la muerte de “El Mencho”

Procesan a dos hombres tras hallarles droga y arma utilizada en el homicidio de un padre e hijo en Iztacalco, CDMX

Ataque armado entre grupos criminales en Sonora deja tres personas muertas

ENTRETENIMIENTO

Mariana Echeverría genera controversia con

Mariana Echeverría genera controversia con mensaje sobre el M8: “Una mujer poderosa camina junto a un gran hombre”

El drama de Miroslava Stern y el misterio de su muerte

Galilea Montijo rompió el silencio sobre los lujosos XV años de ‘Mafer’ en Tabasco

Ángela Aguilar comparte íntima fotografía con Christian Nodal y desata reacciones en redes sociales

Nargaroth y su aventura en México: así fue como la banda alemana conquistó a los fans

DEPORTES

Alek Thomas conecta HR y

Alek Thomas conecta HR y su padre lo celebra desde la banca de Brasil

México vs Estados Unidos: cuándo y dónde ver el tercer juego del tricolor dentro del Clásico Mundial de Beisbol

México noquea a Brasil en el Clásico Mundial de Beisbol y suma su segunda victoria

Así fue el golpe que Zague le dio al Capi Pérez por las burlas de su video íntimo en Rusia 2018

Esta es la increíble racha de México ante Estados Unidos en el Clásico Mundial, ¿podrá mantenerla?