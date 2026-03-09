Clausura 2026: qué partidos de la jornada 11 serán transmitidos por televisión abierta

La Liga MX continuará en acción este fin de semana cuando se dispute la jornada número 11 del Clausura 2026.(X@LigaBBVAMX)

La Liga MX continuará en acción este fin de semana cuando se dispute la jornada número 11 del Clausura 2026. Dependiendo del duelo, algunos compromisos estarán disponibles en señal abierta, mientras que otros requerirán suscripción a servicios de paga o plataformas en línea.

El calendario de la fecha se abrirá el viernes 3 de marzo, cuando Puebla reciba a Necaxa en el Estadio Cuauhtémoc a las 19:00. Los equipos buscarán sumar puntos clave en la clasificación, en un certamen que se encuentra en su etapa decisiva y concluirá el domingo 15 de marzo con el encuentro entre América y Mazatlán en el Ciudad de los Deportes.

Soccer Football - Liga MX - Toluca v Juarez - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - March 8, 2026 Toluca's Alexis Vega in action as he takes a corner kick REUTERS/Eloisa Sanchez

Partidos de la jornada 11 que serán transmitidos por televisión abierta

Los partidos de la jornada 11 que serán transmitidos por televisión abierta son el Puebla vs Necaxa, Juárez vs Monterrey, Toluca vs Atlas, Pumas vs Cruz Azul y América vs Mazatlán.

Puebla vs Necaxa | viernes 13 de marzo a las 19:00 horas | transmisión por Fox One y Canal 7.

Juárez vs Monterrey | viernes 13 de marzo a las 21:00 horas | transmisión por Fox One y Canal 7.

Atlético San Luis vs Pachuca | sábado 14 de marzo a las 17:00 horas | transmisión por Disney+, ViX Premium y ESPN.

Chivas vs Santos | sábado 14 de marzo a las 17:00 horas | transmisión por Prime Video.

León vs Tijuana | sábado 14 de marzo a las 19:00 horas | transmisión por Fox One.

Toluca vs Atlas | sábado 14 de marzo a las 19:00 horas | transmisión por ViX Premium, TUDN y Canal 5.

Pumas vs Cruz Azul | sábado 14 de marzo a las 21:00 horas | transmisión por ViX Premium, TUDN, Layvtime y Canal 5.

Tigres vs Querétaro | domingo 15 de marzo a las 17:00 horas | trasmisión por Fox One.

América vs Mazatlán | domingo 15 de marzo a las 19:00 horas | transmisión por ViX Premium, TUDN, Layvtime y Canal 5.

Partidos de la jornada 15 que serán transmitidos por televisión abierta (X@LigaBBVAMX)

¿Cómo va el Clausura 2026?

Cruz Azul, dirigido por Nicolás Larcamón, encabeza la clasificación general con 25 puntos. A continuación aparece Toluca, que reúne 24 unidades, y en la tercera plaza se encuentra Guadalajara, equipo de Milito, con 21 puntos.

El contraste se refleja en la parte baja, donde Santos Laguna, Querétaro y Necaxa enfrentan momentos complicados. Los Laguneros solo han conseguido 5 puntos, lo que los coloca como colistas. Querétaro suma 6 y Necaxa apenas 9 unidades, situándose en la zona de riesgo.

Los equipos que ocupan el fondo de la tabla tendrán que sumar victorias en las siguientes jornadas si desean evitar complicaciones al final del torneo. La presión aumenta a medida que avanza el Clausura 2026.