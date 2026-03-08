Así fue el debut de Checo Pérez en su primera carrera con Cadillac

Sergio “Checo” Pérez finalizó en la decimosexta posición dentro del Gran Premio de Australia, carrera que marcó su retorno a la Fórmula 1 después de tomarse una pausa de un año luego de los años gloriosos que vivió en Red Bull.

