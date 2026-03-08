México Deportes

Así fue el debut de Checo Pérez en su primera carrera con Cadillac

El piloto mexicano regresa a la máxima categoría del automovilismo después de un año de ausencia tras estar por varios años en Red Bull

Pérez condujo 58 vueltas en
Pérez condujo 58 vueltas en su primer día de pretemporada. REUTERS/Hamad I Mohammed

Sergio “Checo” Pérez finalizó en la decimosexta posición dentro del Gran Premio de Australia, carrera que marcó su retorno a la Fórmula 1 después de tomarse una pausa de un año luego de los años gloriosos que vivió en Red Bull.

*Información en desarrollo

