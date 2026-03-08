8M: así fue cómo inició la Liga Mx Femenil

La primera edición del torneo se llevó a cabo en 2017, marcando un parteaguas en la historia del futbol femenil en México. (Ilustración: Jovani Pérez)

En el marco del 8 de marzo, vale la pena recordar cómo nació la Liga MX Femenil, donde el futbol femenino carecía de una liga profesional y de estructuras sólidas para su desarrollo en México.

El poco talento del país tenía que emigrar a otros horizontes como Estados Unidos y España para tener una oportunidad de destacar en el deporte ante la falta de apoyo que existía en el país, en un contexto dominado por el negocio de los hombres.

Creación de la Liga Mx Femenil

Se fundó en la liga en 2016. (TW Club Pachuca Femenil)

A pesar de la falta de recursos, ya había la existencia de clubes femeniles en ligas no profesionales pero con el paso del tiempo incrementó el interés por darle su propio espacio a las mujeres y crear una liga profesional en México.

Finalmente, la Federación Mexicana de Futbol dio el visto bueno y oficializó la creación de la Liga Mx Femenil el 5 de diciembre de 2016.

El primer torneo fue piloto y se denominó como la Copa Mx, el cual se disputó en las instalaciones de la Federación Mexicana en Toluca, donde se coronaron las Tuzas del Pachuca.

La primera edición de la Liga Mx Femenil se disputó en el Apertura 2017, con la participación de 16 equipos divididos en dos grupos de ocho cada uno, donde únicamente los dos primeros lugares de cada sector accedieron a las semifinales del torneo.

El primer juego en la historia de la liga se llevó a cabo el 28 de julio de 2027 entre las Tuzas de Pachuca y las Pumas, mientras que las campeonas de esa temporada fueron las Chivas Rayadas de Guadalajara, quienes hicieron historia al convertirse en las primeras monarcas del certamen al vencer en la final precisamente el cuadro hidalguense.

Crecimiento de la Liga Mx Femenil

Cada vez más aficionados se interesan por el futbol femenil. (Instagram)

A lo largo de los siguientes años, el interés por la Liga Mx Femenil ha crecido con récords de asistencias en los estadios como la final entre América y Pachuca en el Estadio Azteca, la cual contó con una asistencia de más de 58 mil espectadores.

En temas de patrocinios también ha existido un avance, con cada vez más marcas interesados en involucrarse dentro del futbol femenil al ver la oportunidad que ofrece dicho mercado.

La inclusión de jugadoras extranjeras ha llegado a incrementar al nivel de la liga, donde cada vez llegan futbolistas de mayor peso internacional como Jennifer Hermoso o Le Sommer, quienes quieren venir a México por el nivel futbolístico que se desarrolla en la liga.

Otro tema relevante es el tema de los derechos televisivos, donde la Liga Mx Femenil ha creado una iniciativa desde hace un par de torneos, donde ofrece a los aficionados la oportunidad de ver los partidos de ciertos equipos totalmente gratis a través de su canal de Youtube con el objetivo de llegar a mayor audiencia.