México vs Brasil Femenil EN VIVO: con dominio de la Verde Amarela, el marcador se mantiene 0-0 al concluir el primer tiempo

la Selección Mexicana se enfrenta a la canarinha en el Estadio Ciudad de los Deportes

El conjunto azteca está de
El conjunto azteca está de manteles largos con un compromiso que les ayudará a medir el nivel y ver errores para tener oportunidad de corregirlos. (Jesús Avilés | Infobae México)
00:13 hsHoy

¡Comienza el segundo tiempo en el Estadio Ciudad de los Deportes!

00:05 hsHoy

¿Qué dijeron Jaqueline Ovalle y Rebeca Bernal sobre el encuentro contra Brasil?

Jacqueline Ovalle y Rebeca Bernal aseguran que el México vs Brasil servirá para analizar el nivel de la Selección Mexicana

Las dos seleccionadas nacionales mostraron su entusiasmo y compromiso por enfrentarse a un rival de talla internacional en el futbol femenil

Jacqueline Ovalle y Rebeca Bernal
Jacqueline Ovalle y Rebeca Bernal en conferencia de prensa previo al México vs Brasil (Alexander Ortiz/ Infobae México)

La Selección Mexicana Femenil se enfrentará a Brasil el próximo sábado 7 de marzo en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. Como parte de las actividades previas al encuentro, Jacqueline Ovalle y Rebeca Bernal hablaron en conferencia de prensa sobre la importancia del encuentro.

23:59 hsAyer

¿Qué dijo el técnico de la tricolor sobre la importancia de este partido?

México vs Brasil Femenil es “un partido especial”, asegura Pedro López

El técnico del Tri Femenino reconoció a “La Canarinha” como rival de preparación rumbo al Mundial 2027

Pedro López, entrenador de la
Pedro López, entrenador de la Selección Femenil de México, expresa su emoción y expectativa por el próximo encuentro contra Brasil, calificándolo como un 'partido especial'. (Alexander Ortiz/ Infobae México)

La Selección Mexicana Femenil se alista para enfrentarse a Brasil en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. En el camino de preparación para la Copa Mundial Femenina 2027, Pedro López, director técnico del Tri Femenil, afirmó que este duelo genera una gran ilusión entre las jugadoras, cuerpo técnico y la afición.

23:55 hsAyer

Concluye el primer tiempo. Aunque la canarinha insistió, ninguna de las dos selecciones pudo romper la igualada. Marcador al momento: 0-0.

(X/ @Miseleccionfem)
23:54 hsAyer

MIN 45+4: Tainá cae derribada tras un encontronazo con Camberos.

23:53 hsAyer

MIN 45+3: Brasil sigue insistiendo de la mano de Tainá. El balón no entra de milagro y pega en el poste.

23:50 hsAyer

MIN 45+1: Brasil desaprovecha. Saque de arco para el combinado tricolor.

23:48 hsAyer

MIN 44: Brasil nuevamente se queda muy cerca de anotar tras una descolgada de Tainá. Córner para la verde amarela.

23:48 hsAyer

MIN 41: Ivonne Gutiérrez cobra el tiro que se va desviado de la portería de Letícia.

23:44 hsAyer

MIN 40: Ovalle recibe una dura falta en el borde del área rival. Tiro libre peligroso para México.

