México vs Brasil Femenil EN VIVO: con dominio de la Verde Amarela, el marcador se mantiene 0-0 al concluir el primer tiempo

MIN 40: Ovalle recibe una dura falta en el borde del área rival. Tiro libre peligroso para México .

MIN 41: Ivonne Gutiérrez cobra el tiro que se va desviado de la portería de Letícia.

MIN 44: Brasil nuevamente se queda muy cerca de anotar tras una descolgada de Tainá. Córner para la verde amarela.

MIN 45+3: Brasil sigue insistiendo de la mano de Tainá. El balón no entra de milagro y pega en el poste.

Concluye el primer tiempo . Aunque la canarinha insistió, ninguna de las dos selecciones pudo romper la igualada. Marcador al momento: 0-0 .

La Selección Mexicana Femenil se alista para enfrentarse a Brasil en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes . En el camino de preparación para la Copa Mundial Femenina 2027, Pedro López , director técnico del Tri Femenil, afirmó que este duelo genera una gran ilusión entre las jugadoras, cuerpo técnico y la afición.

¿Qué dijo el técnico de la tricolor sobre la importancia de este partido?

La Selección Mexicana Femenil se enfrentará a Brasil el próximo sábado 7 de marzo en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes . Como parte de las actividades previas al encuentro, Jacqueline Ovalle y Rebeca Bernal hablaron en conferencia de prensa sobre la importancia del encuentro .

¡Comienza el segundo tiempo en el Estadio Ciudad de los Deportes !

Últimas noticias

Atlas vs Chivas EN VIVO: los rojinegros reciben en el Estadio Jalisco a las Chivas en una edición más del Clásico Tapatío Sigue el minuto a minuto del duelo correspondiente de la Jornada 10 en el que se cruzan Atlas y Chivas en el Clásico Tapatío del Clausura 2026

Julián Quiñones anota doblete con el Al-Qadisiya y se consolida como líder de goleo de la liga saudí El delantero mexicano brilló en la victoria 4-1 sobre Al-Kholood, alcanzando 24 goles y compartiendo la cima de goleo en la Saudi Pro League

Penta Zero Miedo cumple el sueño de Andy, el pequeño fan que ahorraba peso a peso para comprar su figura oficial la perseverancia y el entusiasmo de un joven vendedor de dulces movilizan a la comunidad digital, generando un encuentro que contagia inspiración

Árbitros varados en Qatar regresan a México: “Nos despertaba a veces los sonidos de las bombas” El operativo que puso a salvo a los árbitros mexicanos incluyó gestiones diplomáticas, controles exhaustivos y la decisión de arriesgarse por tierra hacia Arabia Saudita