México vs Brasil Femenil EN VIVO: con dominio de la Verde Amarela, el marcador se mantiene 0-0 al concluir el primer tiempo

¡Comienza el segundo tiempo en el Estadio Ciudad de los Deportes!
La Selección Mexicana Femenil se enfrentará a Brasil el próximo sábado 7 de marzo en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. Como parte de las actividades previas al encuentro, Jacqueline Ovalle y Rebeca Bernal hablaron en conferencia de prensa sobre la importancia del encuentro.
La Selección Mexicana Femenil se alista para enfrentarse a Brasil en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. En el camino de preparación para la Copa Mundial Femenina 2027, Pedro López, director técnico del Tri Femenil, afirmó que este duelo genera una gran ilusión entre las jugadoras, cuerpo técnico y la afición.
Concluye el primer tiempo. Aunque la canarinha insistió, ninguna de las dos selecciones pudo romper la igualada. Marcador al momento: 0-0.
MIN 45+4: Tainá cae derribada tras un encontronazo con Camberos.
MIN 45+3: Brasil sigue insistiendo de la mano de Tainá. El balón no entra de milagro y pega en el poste.
MIN 45+1: Brasil desaprovecha. Saque de arco para el combinado tricolor.
MIN 44: Brasil nuevamente se queda muy cerca de anotar tras una descolgada de Tainá. Córner para la verde amarela.
MIN 41: Ivonne Gutiérrez cobra el tiro que se va desviado de la portería de Letícia.
MIN 40: Ovalle recibe una dura falta en el borde del área rival. Tiro libre peligroso para México.