Jorge Campos emociona a los fans del Tri al asegurar que México llegará a las semifinales del Mundial 2026

Campos es un fiel creyente de la nueva generación de jugadores que representarán a México en la Copa del Mundo. (X/90sFootball)

La confianza de Jorge Campos en la Selección Mexicana para el Mundial 2026 genera expectativas que, para él, deben apuntar a los más alto del torneo más importante de futbol a nivel de equipos nacionales.

El exportero, referente del balompié azteca, sostiene que los dirigidos por Javier Aguirre pueden romper barreras históricas y alcanzar las semifinales frente a su afición, principalmente por el factor de la localía que beneficiaría al equipo gracias al apoyo de la afición.

Jorge Campos pronostica que México será protagonista en el próximo torneo, al considerar que jugar en casa ofrece una ventaja única. Para él, el objetivo ya no es únicamente superar el llamado “quinto partido”, sino situar la meta en estar entre los cuatro mejores equipos de la competencia.

Los reflectores estarán puestos en el equipo tricolor quienes aspiran a mejorar su posición en la competencia. (FMF)

El llamado de Jorge Campos a la nueva generación

El exguardameta resalta la importancia de que los jugadores jóvenes asuman el reto y emerjan como líderes dentro del grupo. Considera que este es el momento ideal para que la nueva generación asuma responsabilidades y sea protagonista luego de que se insistiera en el cambio de algunos elementos que se encuentran en el ocaso de su carrera futbolística.

Campos insiste en que el progreso del equipo reside en la fortaleza colectiva, por encima de los méritos individuales. Según su visión, México debe enfocarse en la formación constante de su equipo, convencido de que la unión será clave para aspirar a logros históricos, como lo han sido los campeonatos obtenidos por la Selección Sub-17 en 2006 y 2011 o por el grupo olímpico que ganó la medalla de Oro en Londres 2012.

La apuesta está en el relevo generacional como punto de partida para una etapa que podría redefinir la historia del fútbol nacional. Para Campos, la oportunidad de hacer historia surge cuando una generación se consolida como conjunto y responde ante su público, de lo contrario esta selección estará destinada a repetir los patrones de anteriores actuaciones.

Durante su estancia como técnico de arqueros en Alemania 2006, Campos formó parte de una de las selecciones con mejor rendimiento en la historia de nuestro país. (Foto: Cuartoscuro)

Desempeño reciente de la Selección Mexicana en Mundiales

La eliminación de México en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 representó uno de los episodios más difíciles para el equipo en los últimos años. Este resultado acrecentó el escepticismo entre los seguidores de la selección.

A menos de 100 días para el inicio de la Copa del Mundo, el ambiente comienza a transformarse. México compartirá el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y un rival que se definirá en el repechaje europeo. El regreso como anfitrión aumenta las expectativas y la posibilidad de recuperar el prestigio en el escenario internacional.

Campos confía en que el apoyo del público hará la diferencia y brindará a los jugadores la energía necesaria para lograr resultados que antes parecían inalcanzables.