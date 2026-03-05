Clausura 2026: partidos de la jornada 10 que se verán por televisión abierta

Este fin de semana se jugará la jornada número 10 del Clausura 2026 y como es costumbre, habrá algunos encuentros que se podrán sintonizar de forma gratuita por televisión abierta. (X@LigaBBVAMX)

La décima fecha comenzará el viernes 6 de marzo con el partido Mazatlán vs León y finalizará con el encuentro entre Tijuana y Santos en la Comarca Lagunera.

¿Qué partidos de la jornada 10 serán transmitidos por televisión abierta?

Los partidos de la jornada número 10 que serán transmitidos por televisión abierta son el Mazatlán León, Cruz Azul vs Atlético San Luis, Atlas vs Chivas y Tigres vs Monterrey.

Mazatlán vs León | viernes 6 de marzo a las 19:00 horas | transmisión por Fox One y Azteca 7.

Necaxa vs Pumas | viernes 6 de marzo a las 21:00 horas | transmisión por Claro Sports y ViX Premium.

Cruz Azul vs Atlético San Luis | sábado 7 de marzo a las 17:00 horas | transmisión por ViX Premium, TUDN y Canal 5.

Querétaro vs América | sábado 7 de marzo a las 17:000 horas | transmisión por Fox One

Atlas vs Chivas | sábado 7 de marzo a las 19:00 horas | transmisión por ViX Premium, TUDN y Canal 5.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Juarez - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - March 4, 2026 Club America's Brian Rodriguez in action with Juarez's Guilherme Castilho REUTERS/Raquel Cunha

Pachuca vs Puebla | sábado 7 de marzo a las 19:00 horas | transmisión por Fox One.

Tigres vs Monterrey | sábado 7 de marzo a las 21:00 horas | transmisión por Fox One y Canal 7.

Toluca vs Juárez | domingo 8 de marzo a las 17:00 horas | transmisión por ViX Premium.

Tijuana vs Santos | domingo 8 de marzo a las 21:00 horas | transmisión por Fox One.

¿Cómo va el Clausura 2026 hasta ahorita?

El desempeño de Cruz Azul en el torneo reciente ha dejado a La Máquina como líder de la tabla, con un saldo de 22 puntos tras sumar siete victorias, un empate y solo una derrota. Toluca se mantiene cerca en la competencia, ya que los Diablos Rojos han alcanzado 21 unidades. Por su parte, Guadalajara figura en el tercer puesto, acumulando 18 puntos.

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Toluca - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - March 3, 2026 Toluca's Diego Barbosa celebrates after scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez

En el lado opuesto, la situación es mucho menos favorable para otros equipos. Santos ocupa el último lugar, habiendo conseguido apenas 2 puntos en lo que va del torneo. Querétaro se encuentra ligeramente por encima, con un total de 6 puntos. Mazatlán ha logrado sumar solo 7 puntos, quedando también en la parte baja de la tabla.