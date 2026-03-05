Charlyn Corral llama a que se regule el salario mínimo en jugadores de futbol

La delantera mexicana confesó que a comienzos de su carrera tuvo que batallar con el tema salarial, pero es algo que no solo pasa en México, sino a nivel mundial cuando jugó en España. (Conferencia mañanera captura de video)

Charlyn Corral, jugadora de las Tuzas del Pachuca y planteó hoy durante la Mañanera del Pueblo la urgente necesidad de instaurar un salario mínimo para las futbolistas profesionales.

La goleadora de la Selección Mexicana fue invitada a la conferencia matutina de este jueves 5 de marzo por su rol como integrante del jurado que elegirá a la ganadora del boleto para la inauguración del Mundial 2026.

Lucha por la equidad de género

Gracias a Charlyn Corral, el futbol mexicano femenil pudo ser visibilizado como una profesión real para las mujeres en México durante los últimos años. (Presidencia)

La futbolista aprovechó el espacio para levantar la voz y manifestar su deseo por incrementar el salario de las jugadoras, no solo en México, sino a nivel internacional.

“Tendría que haber un salario mínimo; es algo que debe establecerse de manera oficial. Hoy por hoy, eso no existe, pero hay que arrancar por ahí”, afirmó con determinación, subrayando que esta medida sería la punta de lanza para cerrar la brecha salarial entre ambos géneros.

Su intervención pone en la conversación un tema que sigue dando de que hablar no solamente en el futbol, sino en cualquier aspecto de la vida, donde a pesar de que han habido avances y se toma cada vez más en cuenta a las mujeres, aún no se logra la equidad de género deseada.

Experiencia previa en España

La futbolista mencionó que más allá del tema salarial existen otras prioridades como el tema de la seguridad. (Morgan Tencza-Imagn Images)

Durante su intervención, Charlyn Corral confesó que a principios tuvo que batallar con el tema salarial:

“En lo personal, puedo decir que es un tema mundial, ¿no? Me tocó jugar en el extranjero y era lo mismo. Creo que hoy en día sí se han mejorado mucho los sueldos, eso es una realidad, que queda mucho por hacer, eso es cierto.

“Ojalá que cada año, cada mes, cada inicio de torneo, pues, se mejoren las condiciones. Y yo siempre he hablado que muchas veces se habla principalmente del tema salarial, ¿no? Cuánto ganas quincenal, mensualmente, ¿no? Pero yo siempre he pensado que antes de hablar de un sueldo, también hay otras cosas que se tienen que tratar, ¿no?”, señaló.

La jugadora concluyó que más allá de enfocarse en cuánto ganar determinada jugadora, se deben abordar otras prioridades como prestaciones, seguridad y apoyo integral para las futbolistas.

“Que las jugadoras tengan lo necesario para desempeñarse al cien por ciento en este deporte. Creo que al inicio de la liga, que a mí me tocó llegar unos años después, pues, me tocaba escuchar casos de compañeras donde no había cancha, donde tenían que adaptarse un poco a los horarios de los hombres, concluyó Corral.