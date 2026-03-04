Undertaker revela el póster oficial para el Rey de Reyes AAA 2026: estas son las estrellas que encabezarán la cartelera

El Auditorio GNP Seguros recibirá a una alineación de campeones y leyendas, incluyendo a Santos Escobar, Penta El Zero Miedo y Psycho Clown. (Raúl A. González / Infobae México)

La emoción por el regreso de uno de los eventos más importantes de la lucha libre mexicana alcanzó un nuevo nivel tras la revelación del póster oficial de Rey de Reyes AAA 2026 por parte de Undertaker.

El cartel, presentado a través de sus redes sociales, no sólo confirma la alianza entre AAA y WWE para el evento, sino que muestra a las principales figuras que protagonizarán la función el 14 de marzo en Puebla.

Undertaker presentó el póster oficial de Rey de Reyes AAA 2026 a través de sus redes, confirmando la alianza entre AAA y WWE. (X/ @undertaker)

Con la presentación del póster y el anuncio de luchas estelares, la empresa promete una noche que reunirá a lo mejor de la escena internacional y nacional en el Auditorio GNP Seguros.

Estrellas confirmadas en el cartel

La empresa apostó por una cartelera con figuras de renombre, seleccionando a luchadores que representan tanto a AAA como a WWE. El póster deja claro que la edición 2026 reunirá a los máximos exponentes actuales del deporte.

Dominik Mysterio

El Hijo del Vikingo

Penta Zero Miedo

Santos Escobar

Psycho Clown

La Parka

Mr. Iguana

Flammer

Dragon Lee

El Grande Americano

La cartelera de Rey de Reyes AAA 2026 incluye figuras como Penta El Zero Miedo, Santos Escobar, y La Parka. (Captura Netflix)

La presencia de estos nombres garantiza que el evento contará con talento internacional y local, así como con luchadores que han marcado historia y otros que representan la nueva generación.

Primeras luchas anunciadas

AAA ha confirmado oficialmente dos combates estelares para la función de Rey de Reyes 2026, los cuales ya generan expectativa entre la afición. En este sentido, el resto de la cartelera aún está en proceso de definición.

Megacampeonato AAA: Dominik Mysterio (campeón) vs. El Hijo del Vikingo

Para este combate se ha anticipado que si Dominik Mysterio retiene, El Hijo del Vikingo no podrá volver a retarlo por el título; si pierde, el actual campeón deberá abandonar la empresa.

Dominik Mysterio y El Hijo del Vikingo disputan el Megacampeonato AAA en una lucha con consecuencias históricas. (X/ @luchalibreaaa)

Campeonato de Parejas AAA: Psycho Clown y Pagano (campeones) vs. The WarRaiders

La lucha está marcada por la tensión entre los campeones, ante la posibilidad de una traición interna.

Otras luchas, como la de cuatro esquinas por el Rey de Reyes y el combate por el Campeonato Latinoamericano, permanecen a la espera del anuncio formal por parte de la empresa.

Puebla, sede de la función internacional

La elección de Puebla como sede refuerza el carácter internacional del Rey de Reyes 2026 y la intención de AAA de atraer a una audiencia diversa. El evento se llevará a cabo en uno de los recintos más grandes y modernos del país.

Fecha: Sábado 14 de marzo de 2026

Lugar: Auditorio GNP Seguros, Puebla

Hora: 8:00 p.m.

Boletos: Disponibles en eticket.mx y canales oficiales

La selección de Puebla como sede refuerza el carácter global de Rey de Reyes AAA 2026 y busca atraer a una audiencia diversa. (@luchalibreaaa)

La combinación de estrellas internacionales, combates estelares y una sede de primer nivel augura una velada memorable para los aficionados y reafirma la apuesta de AAA por mantenerse como referente global en la lucha libre.