Mohamed da buenas noticias sobre el estado de salud de Alexis Vega: “Vamos a ver si tiene minutos en cancha”

El atacante mexicano es uno de los futbolistas que tienen alto porcentaje de ir al mundial de la mano de Javier Aguirre. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Toluca mantiene su invicto en el Clausura 2026 tras una remontada notable frente a Pumas, afianzándose como el único equipo sin derrotas y demostrando la ambición de seguir en lo más alto del fútbol mexicano bajo la dirección de Antonio Mohamed. Sin embargo, la mejor noticia se dió terminado el partido cuando el técnico reveló que Alexis Vega estaría muy cerca de regresar a las canchas.

Después de revertir dos desventajas y vencer 3-2 como visitante en Ciudad Universitaria, Toluca extendió su racha sin derrotas en el actual torneo. Mohamed expresó satisfacción por el rendimiento del plantel y subrayó la capacidad del equipo para seguir compitiendo con hambre de victoria a pesar del bicampeonato alcanzado en 2025.

Los escarlatas continúan con su buena racha en el torneo Clausura 2026. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El posible regreso el capitán escarlata

El entrenador resaltó el carácter competitivo del grupo, la importancia de la autocrítica interna y confirmó que Alexis Vega, capitán y delantero, podría reaparecer el próximo domingo tras una prolongada ausencia por lesión. La expectativa por su regreso crece mientras Toluca, vigente bicampeón, apunta a consolidarse entre los favoritos para disputar el título en la Liga MX.

La reincorporación de Alexis Vega se perfila como una de las novedades principales para la próxima jornada, ya que el atacante prácticamente no ha visto acción desde octubre. El entrenador apuntó que Vega está cumpliendo con su rutina semanal y habrá que esperar si participa el domingo, ya sea en el once inicial o desde el banquillo.

“Alexis está hace una semana normal. Vamos a ver si el sábado tiene algunos minutos de cancha o el domingo. Seguramente jugará o irá a la banca”, detalló el entrenador del Toluca sobre la situación de Vega", explicó.

Mohamed también valoró la presencia de Nico Castro, Helinho y Luan, quienes fueron piezas fundamentales en el triunfo sobre los universitarios. Respecto a Santiago Simón, expresó optimismo y confió en que el futbolista podrá volver pronto y así completar la plantilla para la parte decisiva del campeonato.

El futbolista continúa con su recuperación física tras la operación. (Instagram / @alexisvega.9)

Ambiciones de Mohamed en la Liga MX

El técnico argentino destacó que su conjunto mantiene la disciplina y ambición necesarias para afrontar los desafíos de la doble competencia que se avecina en la Liga MX y el torneo de la Concacaf. Insistió en el valor del esfuerzo colectivo y la preparación del cuadro para rotar y dar pelea en todos los frentes.

El triunfo frente a Pumas fue considerado como un termómetro exigente para el plantel, que demostró determinación y capacidad de respuesta en escenarios adversos. El técnico reconoció que los universitarios pusieron a prueba a Toluca y consideró que el resultado evidenció su fortaleza defensiva y el peso de los porteros en momentos clave.

Los mexiquenses siguen en la cima del fútbol mexicano tras terminar con el invicto de Pumas. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Mohamed enfatizó que el grupo aún no ha alcanzado su máximo rendimiento en el torneo. Señaló que los objetivos de la institución siguen firmes: mantener el invicto y sostener el protagonismo tanto en la competencia local como internacional, y prepararse de cara al Mundial.

“El equipo juega como si no hubiese ganado campeonatos. Sigue compitiendo igual y también existe una competencia interna para defender el puesto. Esto me hace sentir orgulloso del grupo que conduzco”.

La convicción interna de Toluca es que el equipo aún puede superarse y explotar todo su potencial. La exigencia diaria, aseguró el entrenador, será fundamental para elevar su nivel en la recta final de la temporada.