Kevin Mier vuelve a jugar con Cruz Azul: ¿peligra la titularidad de Gudiño?

Tras una larga recuperación por fractura, el guardameta colombiano mostró liderazgo y seguridad con la Sub-21

El arquero colombiano volvió tras cuatro meses lesionado, portando el gafete de capitán y manteniendo el arco en cero ante Santos Laguna. (X/ @CruzAzul)

El regreso de Kevin Mier al arco celeste no sólo significa ilusión por la recuperación de un jugador clave, sino también el inicio de un debate que puede marcar el rumbo del Clausura 2026. Tras meses de rehabilitación, el colombiano volvió a la actividad y su presencia genera ilusión en la afición.

Tras cuatro meses de ausencia por una fractura de tibia producida en un encuentro contra Pumas, el guardameta colombiano volvió a la actividad en la categoría Sub-21 frente a Santos Laguna, demostrando que su recuperación está prácticamente completa y que su liderazgo dentro del club permanece intacto.

Kevin Mier salió lesionado del encuentro ante Pumas luego de una fuerte entrada de Adalberto Carrasquilla. REUTERS/Henry Romero

La pregunta que surge ahora es inevitable: ¿qué pasará con Andrés Gudiño, quien defendió con solvencia la portería durante la ausencia de Mier? La competencia en la portería de La Máquina se ha convertido en un tema central para el cuerpo técnico y los seguidores que sueñan con el décimo título.

El regreso de Kevin Mier: liderazgo intacto

El retorno de Mier fue más que un simple partido en la Sub-21. Su actuación mostró que está listo para competir y que su liderazgo dentro del vestidor sigue vigente.

  • Portó el gafete de capitán en su primer juego tras la lesión.
  • Mantuvo el arco en cero frente a Santos Laguna.
  • Demostró seguridad y confianza en cada intervención.
  • Su meta inmediata es sumar minutos progresivamente y recuperar ritmo competitivo.
El colombiano Kevin Mier lidera la defensa celeste tras debutar como capitán y mantener el arco en cero ante Santos Laguna en la Sub-21. (X/ @Cruz Azul)

Este regreso no sólo refuerza la defensa de Cruz Azul, sino que también envía un mensaje claro: Mier quiere recuperar su lugar y pelear por estar en el Mundial 2026 con Colombia.

El papel de Gudiño: un guardián confiable

Durante la ausencia de Mier, Andrés Gudiño se convirtió en un pilar para La Máquina. Su desempeño fue clave para mantener al equipo en la pelea por el liderato.

  • Ha defendido el arco cementero en 6 partidos.
  • Recibió 14 goles en ese lapso.
  • Logró mantener cuatro porterías en cero.
  • Se ganó el respeto de la afición y del cuerpo técnico.
Andrés Gudiño ha defendido el arco cementero con solvencia durante la ausencia de Mier, logrando cuatro porterías en cero y ganando respeto. (Foto: Instagram/@andresggp

Más allá de las estadísticas, Gudiño ha demostrado carácter y responsabilidad. Su papel no fue de suplente improvisado, sino de un portero que supo responder en momentos de presión.

La decisión de Larcamón: competencia sana en la portería

El técnico Nicolás Larcamón enfrentará pronto un dilema positivo. Por un lado, tiene a Mier, un arquero con liderazgo, experiencia internacional y gran manejo de balón con los pies. Por otro, cuenta con Gudiño, que atraviesa un gran momento y ha respondido en la adversidad.

En este sentido, la competencia interna promete elevar el nivel del equipo, y la decisión final dependerá de factores como el ritmo competitivo de Mier, la continuidad de Gudiño y las exigencias tácticas de cada partido.

Kevin Mier ya apunta a recuperar el ritmo competitivo y sueña con pelear por un puesto en el Mundial 2026 junto a la selección Colombia. @kevinmier_oficial / Instagram

Lo cierto es que Cruz Azul gana de cualquier manera: tener dos porteros de calidad le da profundidad y seguridad en una posición clave. El arco celeste está más fuerte que nunca, y la lucha por la titularidad será apasionante durante este Clausura 2026.

