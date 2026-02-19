Nicolás Larcamón revela cuándo regresa Kevin Mier a las canchas tras la fractura de tibia

Nicolás Larcamón explicó que Kevin Mier se recupera favorablemente y volverá a las canchas (X/ @CruzAzul)

Kevin Mier muestra una recuperación favorable luego de sufrir una fractura de tibia, desde noviembre de 2025 el arquero no ha tenido actividad, pero su regreso a las canchas está más próximo, según compartió Nicolás Larcamón. El entrenador de Cruz Azul habló en conferencia de prensa sobre el arquero colombiano y su rehabilitación.

Después de casi tres meses de inactividad, su evolución ya le permitirá volver a las canchas e iniciar con su recuperación para retomar el nivel que alcanzó antes del incidente con Adalberto Carrasquilla. De acuerdo con lo que explicó Larcamón, Mier ya verá sus primeros minutos del torneo, aunque no será con el primer equipo, sí estará bajo el arco de nueva cuenta.

Nicolás Larcamón expresó que la recuperación de Kevin Mier tras la fractura de tibia avanza de forma positiva, destacó la posibilidad de que el arquero regrese a la competencia con la Sub-21 este fin de semana.

El mensaje de Nicolás Larcamón a Kevin Mier (IG/ @nlarcamon)

“Kevin viene muy bien. La recuperación viene siendo muy positiva, hasta el punto de que se valora la posibilidad de que este fin de semana vuelva a competir en la 21, lo cual es una, una gran noticia”, compartió.

Kevin Mier regresa a la portería con Cruz Azul en la sub-21

El entrenador calificó esta evolución como una noticia relevante para el equipo, y señaló que el proceso de rehabilitación ha permitido considerar el retorno del jugador a las canchas en un corto plazo.

Por otra parte, explicó que Andrés Gudiño ha crecido deportivamente y ha cumplido con el club durante estos meses que Mier no ha tenido actividad, reconoció que la presencia de ambos arqueros favorece en la competencia interna, por lo que espera que ambos arqueros muestren nivel para pelear por la titularidad.

Kevin Mier regresa a la portería con Cruz Azul en la sub-21 ( Gary A. Vasquez-Imagn Images)

“Hoy realmente estoy muy conforme y con mucha seguridad en todo lo que viene siendo la figura de Andrés (Gudiño), no solamente dentro de la cancha, sino fuera de ella también. Así que bueno, como digo es una muy buena noticia que Kevin esté recuperado y al mismo tiempo que se sume a la competencia interna para encarar la segunda mitad del semestre con, bueno, con perspectiva de competir por el puesto”

Con la recuperación de Kevin Mier, el técnico anticipó que el plantel contará con “dos grandes arqueros en excelentes condiciones de poder competir por el puesto”, lo que incrementa la competencia interna en el grupo.

“La realidad es que la otra gran noticia es que Andrés está teniendo un nivel muy, muy bueno, que con la recuperación del Flaco vamos a tener dos grandes arqueros en excelentes condiciones de poder competir por el puesto”, compartió.