México Deportes

Nicolás Larcamón revela cuándo regresa Kevin Mier a las canchas tras la fractura de tibia

El entrenador de Cruz Azul adelantó que la recuperación del arquero colombiano es favorable y pronto estará compitiendo

Guardar
Nicolás Larcamón explicó que Kevin
Nicolás Larcamón explicó que Kevin Mier se recupera favorablemente y volverá a las canchas (X/ @CruzAzul)

Kevin Mier muestra una recuperación favorable luego de sufrir una fractura de tibia, desde noviembre de 2025 el arquero no ha tenido actividad, pero su regreso a las canchas está más próximo, según compartió Nicolás Larcamón. El entrenador de Cruz Azul habló en conferencia de prensa sobre el arquero colombiano y su rehabilitación.

Después de casi tres meses de inactividad, su evolución ya le permitirá volver a las canchas e iniciar con su recuperación para retomar el nivel que alcanzó antes del incidente con Adalberto Carrasquilla. De acuerdo con lo que explicó Larcamón, Mier ya verá sus primeros minutos del torneo, aunque no será con el primer equipo, sí estará bajo el arco de nueva cuenta.

Nicolás Larcamón expresó que la recuperación de Kevin Mier tras la fractura de tibia avanza de forma positiva, destacó la posibilidad de que el arquero regrese a la competencia con la Sub-21 este fin de semana.

El mensaje de Nicolás Larcamón
El mensaje de Nicolás Larcamón a Kevin Mier (IG/ @nlarcamon)

Kevin viene muy bien. La recuperación viene siendo muy positiva, hasta el punto de que se valora la posibilidad de que este fin de semana vuelva a competir en la 21, lo cual es una, una gran noticia”, compartió.

Kevin Mier regresa a la portería con Cruz Azul en la sub-21

El entrenador calificó esta evolución como una noticia relevante para el equipo, y señaló que el proceso de rehabilitación ha permitido considerar el retorno del jugador a las canchas en un corto plazo.

Por otra parte, explicó que Andrés Gudiño ha crecido deportivamente y ha cumplido con el club durante estos meses que Mier no ha tenido actividad, reconoció que la presencia de ambos arqueros favorece en la competencia interna, por lo que espera que ambos arqueros muestren nivel para pelear por la titularidad.

Kevin Mier regresa a la
Kevin Mier regresa a la portería con Cruz Azul en la sub-21 ( Gary A. Vasquez-Imagn Images)

“Hoy realmente estoy muy conforme y con mucha seguridad en todo lo que viene siendo la figura de Andrés (Gudiño), no solamente dentro de la cancha, sino fuera de ella también. Así que bueno, como digo es una muy buena noticia que Kevin esté recuperado y al mismo tiempo que se sume a la competencia interna para encarar la segunda mitad del semestre con, bueno, con perspectiva de competir por el puesto”

Con la recuperación de Kevin Mier, el técnico anticipó que el plantel contará con “dos grandes arqueros en excelentes condiciones de poder competir por el puesto”, lo que incrementa la competencia interna en el grupo.

“La realidad es que la otra gran noticia es que Andrés está teniendo un nivel muy, muy bueno, que con la recuperación del Flaco vamos a tener dos grandes arqueros en excelentes condiciones de poder competir por el puesto”, compartió.

Temas Relacionados

Kevin MierCruz AzulLiga MXNicolás Larcamónmexico-noticiasmexico-deportes

Más Noticias

¿Cuánto costarán los boletos más baratos para los partidos de repechaje en el Estadio de Monterrey?

La casa de los Rayados será escenario de duelos internacionales en marzo, donde Bolivia, Surinam e Iraq buscarán el último boleto para la Copa Mundial de la FIFA

¿Cuánto costarán los boletos más

Portugal, con Cristiano Ronaldo y todas sus figuras, sí jugaría contra México en el Estadio Ciudad de México

El astro portugués encabezaría una convocatoria de lujo para el amistoso ante México, que marcaría la reapertura del emblemático recinto el 28 de marzo

Portugal, con Cristiano Ronaldo y

Checo Pérez hace la vuelta más rápida en la historia de Cadillac

El piloto mexicano sorprendió en el test de Bahréin al registrar un tiempo nunca antes visto desde la creación de la escudería Cadillac

Checo Pérez hace la vuelta

Es oficial: cancelan juego de España vs Chile en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla

Pablo Milad, presidente de la federación chilena, explicó porqué no se concretó el partido en la casa de “La Franja”

Es oficial: cancelan juego de

Jeremy Márquez se sincera y habla de lo que representa el partido entre Cruz Azul y Chivas: “Es un partido más”

La expectativa crece en Puebla donde los aspirantes a la cima buscarán reconfigurar el panorama del certamen

Jeremy Márquez se sincera y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajador de EEUU asegura que

Embajador de EEUU asegura que continuarán trabajando para detener tráfico de armas a México tras decomiso de más de 4 mil

Grupo detenido por apología del delito en el Carnaval de Mazatlán interpretó un narcocorrido dedicado a “El Chino Ántrax”

Detienen a líder de célula y presunto autor material de la masacre en cancha de futbol en Loma de Flores, Guanajuato

Detienen a extorsionadores en CDMX y en Sinaloa

Marina intercepta semisumergible con cuatro toneladas de cocaína en Manzanillo, detienen a tres personas

ENTRETENIMIENTO

Anyma en el Estadio GNP

Anyma en el Estadio GNP Seguros de CDMX: fecha, venta, precios de boletos y más sobre el show

Reportan baja asistencia de Sergio Mayer a su curul como Diputado, pero ganará 400 mil por semana en La Casa de los Famosos

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 19 de febrero

Yuridia es galardonada en la categoría Mariachi/Ranchera del Año de Premios Lo Nuestro 2026

Sergio Mayer defiende dejar su puesto como diputado para entrar a La Casa de los Famosos: “Gracias por sus críticas”

DEPORTES

¿Cuánto costarán los boletos más

¿Cuánto costarán los boletos más baratos para los partidos de repechaje en el Estadio de Monterrey?

Portugal, con Cristiano Ronaldo y todas sus figuras, sí jugaría contra México en el Estadio Ciudad de México

Checo Pérez hace la vuelta más rápida en la historia de Cadillac

Es oficial: cancelan juego de España vs Chile en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla

Jeremy Márquez se sincera y habla de lo que representa el partido entre Cruz Azul y Chivas: “Es un partido más”