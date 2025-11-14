México Deportes

Suspenden a Adalberto Carrasquilla para el Play In de la Liga MX, pero no por fracturar a Kevin Mier de Cruz Azul

El futbolista panameño no verá actividad en el juego de Pachuca vs Pumas del repechaje

Adalberto Carrasquilla es suspendido y
Adalberto Carrasquilla es suspendido y no jugará el Play In (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La polémica en torno a Adalberto Coco Carrasquilla continúa, luego de que Cruz Azul confirmó la fractura de tibia de Kevin Mier, su portero titular, el equipo exigió que la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) sancionara al mediocampista de Pumas.

A unos días de que se juegue el Play In del Apertura 2025 de la Liga MX, la Comisión Disciplinaria confirmó que Coco Carrasquilla se perderá el duelo ante Pachuca, el cual se jugará el jueves 20 de noviembre en el Estadio Hidalgo. Por medio de su página oficial confirmaron la sanción al panameño.

Pero, lo que sobresalió y generó polémica entre la afición se debió a que la suspensión de Carrasquilla no fue por la fuerte entrada sobre Kevin Mier en el Cruz Azul vs Pumas, sino por otra situación del reglamento interno del campeonato.

¿Por qué suspendieron a Adalberto Carrasquilla para el Play In?

Carrasquilla es suspendido por acumulación
Carrasquilla es suspendido por acumulación de tarjetas (REUTERS/Henry Romero)

Durante el partido de la fecha 17 del Apertura 2025, el mediocampista universitario recibió una tarjeta amarilla por la jugada en donde Mier salió fracturado. Con esta amonestación, Carrasquilla acumuló un total de cinco tarjetas consecutivas, lo que es equivalente a un juego de suspensión.

Por medio de un comunicado oficial, la FMF explicó que Coco no podrá jugar el partido de repechaje, si Pumas avanza a la siguiente ronda del Play In podrá regresar a la actividad, de lo contrario, su último partido del Apertura 2025 habrá sido ante Cruz Azul. Así lo informó la Comisión Disciplinaria:

"El Jugador que por Reglamento acumule las primeras cinco amonestaciones en un Torneo oficial o Fase Final, debido a las faltas establecidas en el artículo 14, causarán 1 partido de suspensión más una multa de 200 UMAs“, precisaron.

Adalberto Carrasquilla es suspendido (Captura
Adalberto Carrasquilla es suspendido (Captura https://fmf.mx/justicia-deportiva/comision-disciplinaria)

Cruz Azul exige sanciones tras polémica con Pumas por Carrasquilla

Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, adelantó que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) tomará medidas disciplinarias contra Adalberto Carrasquilla de Pumas, esto tras una extensa reunión en Toluca que se realizó este 13 de noviembre.

El encuentro, en el que participaron también Iván Alonso y Juan Manuel Herrero, titular de la Comisión de Arbitraje, se centró en analizar no solo el incidente más reciente, sino también diversas situaciones ocurridas a lo largo del torneo. Velázquez detalló que la reunión fue prolongada debido a la revisión de múltiples aspectos, y subrayó la postura institucional de Cruz Azul, que exige el cumplimiento estricto de los reglamentos para preservar la competitividad en el fútbol nacional.

Al término del encuentro, el dirigente aseguró ante la prensa que “habrá sanciones” contra el jugador del Club Universidad Nacional, aunque admitió que aún no se han definido los plazos ni los responsables de las mismas. El presidente celeste también abordó el delicado estado de salud de Kevin Mier, portero colombiano que sufrió una fractura de tibia durante el enfrentamiento. “Kevin está muy triste, en la tarde lo intervienen”, adelantó.

