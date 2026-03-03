Confirman el regreso del All-Star Game entre la MLS y la Liga MX: sede, fecha y todo lo que debes saber

Una competencia de habilidades y buen nivel futbolístico regresará para enfrentar a los mejores de América del Norte. (Infobae México: Jovani Pérez)

El regreso del Partido de las Estrellas entre la MLS y la Liga MX ya tiene fecha y sede definidas. En este partido, nuevamente se enfrentarán figuras destacadas de ambos campeonatos en un evento que reafirma la rivalidad futbolística entre las dos ligas más relevantes de América del Norte.

El Partido de las Estrellas entre la MLS y la Liga MX de este 2026 sería la quinta edición en la historia reciente,. El enfrentamiento reunirá a los mejores futbolistas de cada competición y propondrá tanto un partido estelar como retos individuales orientados a medir destrezas técnicas, consolidando su atractivo para los aficionados al fútbol internacional.

Nuevamente, el equipo mexicano buscará revertir la racha negativa a favor de la MLS. (Credit: Scott Wachter-Imagn Images)

Cómo se eligen los equipos y formato del evento

El evento se compone de dos instancias principales: el Partido de las Estrellas y el desafío de destrezas. Este último se lleva a cabo el día anterior, destacando las habilidades técnicas de los jugadores en pruebas específicas. La plantilla de la MLS se integra a partir del voto de los aficionados en redes sociales y plataformas digitales.

En el caso de la Liga MX, los seleccionados surgen de los galardonados en la ceremonia del Balón de Oro al cierre de la temporada. Además, el director técnico del club campeón completa la nómina, eligiendo a los futbolistas restantes que representarán al fútbol mexicano. Así, cada liga propone lo mejor de su talento, respetando sus propios sistemas de elección.

Desde los jugadores hasta el cuerpo técnico representará lo mejor de cada liga. (Credit: Joseph Maiorana-USA TODAY Sports)

Historial y rivalidad entre la MLS y la Liga MX

Desde 2021, las estrellas de ambas ligas se han enfrentado en este formato, con la única excepción de 2023. En el desafío de destrezas, la competencia permanece igualada con dos victorias para cada lado, aunque la MLS ganó la edición 2025.

En el balance de los partidos principales, la MLS ha logrado tres triunfos mientras la Liga MX suma uno. El resultado más reciente favoreció a la liga estadounidense con marcador de 3-1, gracias a los goles de Sam Surridge, Tai Baribo y Brian White.

La dimensión institucional del evento fue subrayada por Francisco Iturbide, director general de operaciones de la Liga MX, quien expresó su entusiasmo por una nueva edición. El responsable señaló que el Partido de las Estrellas representa una oportunidad relevante para fortalecer la colaboración entre ligas y exhibir la calidad y competitividad de los jugadores mexicanos ante el público internacional.

La cooperación entre ambas competencias convierte al evento en una plataforma destacada para los futbolistas y fortalece la proyección del fútbol de la región. La continuidad de esta cita confirma la apuesta conjunta por elevar el nivel deportivo y ampliar el alcance mediático tras el Mundial.

Se espera que este año México pueda tener una revancha sobre el representativo estadounidense. (Credit: Scott Wachter-Imagn Images)

¿Cuándo y dónde sería el partido?

De acuerdo con las redes sociales de la MLS, el duelo se celebrará el miércoles 29 de julio de 2026 en el estadio del Charlotte FC, en Charlotte, Carolina del Norte, inmediatamente después de la Copa del Mundo.