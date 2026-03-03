Adiós al Estadio Azteca, a 100 días del Mundial 2026 adopta oficialmente el nombre de Estadio Banorte

El Estadio Banorte muestra sus últimos avances de construcción y remodelación a menos de un mes de su reapertura, con maquinaria pesada y personal trabajando en el sitio. (X/ @MXESTADIOS)

Inició la cuenta regresiva para la Copa Mundial 2026, faltan solo 100 días para que empiece el torneo de la FIFA, la Selección Mexicana se alista para debutar en la cancha del Estadio Azteca con el partido inaugural ante Sudáfrica.

Uno de los emblemas de este tercer mundial que albergará México es el Coloso de Santa Úrsula, el cual se sometió a una remodelación integral para equiparse de nueva tecnología y mejorar sus instalaciones para recibir a los miles de aficionados internacionales que visitarán el inmueble.

Este 3 de marzo, el inmueble se olvidó de su nombre que lo caracterizó por décadas, Estadio Azteca, para convertirse en el nuevo Estadio Banorte. Grupo Ollamani, propietario del recinto deportivo, confirmó que como parte de la remodelación de la sede mundialista y las inversiones privadas, esta nueva etiqueta no restará historia al estadio, sino que abrirá un nuevo capítulo en su historia.

Estadio Banorte avanza en su remodelación

A 100 días del inicio de la Copa Mundial 2026, la remodelación del Estadio Azteca avanza para colocar el nuevo nombre del inmueble que marcará una nueva era en el Coloso de Santa Úrsula (X/ @MXESTADIOS)

Recientemente, a través de redes sociales, se dieron a conocer imágenes de cómo lucen los accesos al recinto deportivo, pues el nombre de Estadio Azteca desapareció por completo, y en su lugar ya están instalando las nuevas letras que renombrarán a este lugar conocido también como la Catedral del futbol.

En los accesos ubicados sobre avenida Tlalpan se puede apreciar que personal de la obra está instalando el nuevo letrero, en medio de maquinaria pesada, tierra y la modificación de los torniquetes ya deslumbra en letras blancas la insignia: Estadio Banorte.

Así luce el exterior del Estadio Azteca rumbo a su reapertura para el Mundial 2026 (X/ @SOBSECDMX)

En el exterior, la nueva cubierta ha generado diversas reacciones, especialmente en redes sociales, debido a su acabado en color rojo, imágenes de la cuenta @MXESTADIOS ha permitido ver los avances. Esta estructura representa un cambio en la identidad visual del recinto.

Dentro del terreno de juego, el césped ha sido uno de los principales focos de atención durante el proceso de renovación. En los meses recientes, el proyecto incluyó el cambio total de la cancha, logrando que actualmente el campo presente un color verde intenso.

Así avanza la remodelación del Estadio Azteca (X/ @cmxdron)

¿Cuándo abre el Estadio Azteca?

El Estadio Azteca reabrirá sus puertas como Estadio Banorte el 28 de marzo tras completar dos años de remodelación. El recinto será el escenario del partido amistoso entre México y Portugal, que marcará su reinauguración en el marco del Mundial 2026.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) junto con el Gobierno de la Ciudad de México confirmaron que a finales de marzo el inmueble invitará a la afición del Tri a estrenar las nuevas instalaciones para apreciar los cambios de cara a la Copa Mundial 2026. La reapertura convertirá al ahora Estadio Banorte en el primer estadio a nivel mundial en ser sede de tres Mundiales de la FIFA.