México Deportes

Adiós al Estadio Azteca, a 100 días del Mundial 2026 adopta oficialmente el nombre de Estadio Banorte

El conocido “Coloso de Santa Úrsula” cambió por completo su aspecto visual con el que fue conocido por décadas, ahora se prepara para recibir su tercera Copa Mundial

Guardar
El Estadio Banorte muestra sus
El Estadio Banorte muestra sus últimos avances de construcción y remodelación a menos de un mes de su reapertura, con maquinaria pesada y personal trabajando en el sitio. (X/ @MXESTADIOS)

Inició la cuenta regresiva para la Copa Mundial 2026, faltan solo 100 días para que empiece el torneo de la FIFA, la Selección Mexicana se alista para debutar en la cancha del Estadio Azteca con el partido inaugural ante Sudáfrica.

Uno de los emblemas de este tercer mundial que albergará México es el Coloso de Santa Úrsula, el cual se sometió a una remodelación integral para equiparse de nueva tecnología y mejorar sus instalaciones para recibir a los miles de aficionados internacionales que visitarán el inmueble.

Este 3 de marzo, el inmueble se olvidó de su nombre que lo caracterizó por décadas, Estadio Azteca, para convertirse en el nuevo Estadio Banorte. Grupo Ollamani, propietario del recinto deportivo, confirmó que como parte de la remodelación de la sede mundialista y las inversiones privadas, esta nueva etiqueta no restará historia al estadio, sino que abrirá un nuevo capítulo en su historia.

Estadio Banorte avanza en su remodelación

A 100 días del inicio de la Copa Mundial 2026, la remodelación del Estadio Azteca avanza para colocar el nuevo nombre del inmueble que marcará una nueva era en el Coloso de Santa Úrsula (X/ @MXESTADIOS)

Recientemente, a través de redes sociales, se dieron a conocer imágenes de cómo lucen los accesos al recinto deportivo, pues el nombre de Estadio Azteca desapareció por completo, y en su lugar ya están instalando las nuevas letras que renombrarán a este lugar conocido también como la Catedral del futbol.

En los accesos ubicados sobre avenida Tlalpan se puede apreciar que personal de la obra está instalando el nuevo letrero, en medio de maquinaria pesada, tierra y la modificación de los torniquetes ya deslumbra en letras blancas la insignia: Estadio Banorte.

Así luce el exterior del
Así luce el exterior del Estadio Azteca rumbo a su reapertura para el Mundial 2026 (X/ @SOBSECDMX)

En el exterior, la nueva cubierta ha generado diversas reacciones, especialmente en redes sociales, debido a su acabado en color rojo, imágenes de la cuenta @MXESTADIOS ha permitido ver los avances. Esta estructura representa un cambio en la identidad visual del recinto.

Dentro del terreno de juego, el césped ha sido uno de los principales focos de atención durante el proceso de renovación. En los meses recientes, el proyecto incluyó el cambio total de la cancha, logrando que actualmente el campo presente un color verde intenso.

Así avanza la remodelación del
Así avanza la remodelación del Estadio Azteca (X/ @cmxdron)

¿Cuándo abre el Estadio Azteca?

El Estadio Azteca reabrirá sus puertas como Estadio Banorte el 28 de marzo tras completar dos años de remodelación. El recinto será el escenario del partido amistoso entre México y Portugal, que marcará su reinauguración en el marco del Mundial 2026.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) junto con el Gobierno de la Ciudad de México confirmaron que a finales de marzo el inmueble invitará a la afición del Tri a estrenar las nuevas instalaciones para apreciar los cambios de cara a la Copa Mundial 2026. La reapertura convertirá al ahora Estadio Banorte en el primer estadio a nivel mundial en ser sede de tres Mundiales de la FIFA.

Temas Relacionados

Estadio AztecaEstadio BanorteMundial 2026FIFASelección Mexicanamexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Así puedes adquirir boletos para el repechaje del Mundial 2026 en Guadalajara y Monterrey

Los encuentros tendrán lugar en Guadalajara y Monterrey durante la última semana de marzo, definiendo los rivales restantes de la justa mundialista

Así puedes adquirir boletos para

Kevin Mier vuelve a jugar con Cruz Azul: ¿peligra la titularidad de Gudiño?

Tras una larga recuperación por fractura, el guardameta colombiano mostró liderazgo y seguridad con la Sub-21

Kevin Mier vuelve a jugar

FIFA revela los precios de los boletos para el repechaje mundialista en Guadalajara y Monterrey

Los estadios Akron y BBVA recibirán los decisivos partidos de repechaje que definirán a las dos últimas selecciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026

FIFA revela los precios de

¿No viene a México? Al Nassr reporta lesión de Cristiano Ronaldo previo a su visita al Estadio Azteca

A menos de un mes de que la Selección Mexicana hiciera la reapertura del coloso de Santa Úrsula, la estrella lusa presentó problemas

¿No viene a México? Al

Paul Skenes será el pitcher abridor de Estados Unidos contra México en el Clásico Mundial de Beisbol

El ganador del CY Young de la Liga Nacional saltará a la lomita el próximo lunes 9 de marzo para enfrentarse a la selección mexicana

Paul Skenes será el pitcher
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a segundo implicado en

Detienen a segundo implicado en incendio de tienda de Chalco que dejó a un menor de edad y su padre con quemaduras

Así era El Mencho: iracundo, sencillo al vestir pero vanidoso y libre en el amor

Vinculan a proceso a tres detenidos que transportaban 4 toneladas de cocaína en un semisumergible en Colima

Caso Ayotzinapa: detienen al director de tránsito de Iguala, vinculado con la desaparición de los 43 estudiantes

Empresario chino herido tras ataque armado en Zamora, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

¿Se casa con Sebastián Rulli?

¿Se casa con Sebastián Rulli? Angelique Boyer sorprende al anunciar compromiso

Lost Acapulco regresa a CDMX: fecha y preventa para los pioneros del surf mexicano en ‘Playa Satán’

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 3 de marzo

Marcela Mistral celebra los 50 años de Poncho de Nigris con fotos inéditas de sus primeros años juntos

Captan a Antonio de la Rúa escuchando a Shakira en el Zócalo: atento a “Día de enero”, la canción que le escribió

DEPORTES

Así puedes adquirir boletos para

Así puedes adquirir boletos para el repechaje del Mundial 2026 en Guadalajara y Monterrey

Kevin Mier vuelve a jugar con Cruz Azul: ¿peligra la titularidad de Gudiño?

FIFA revela los precios de los boletos para el repechaje mundialista en Guadalajara y Monterrey

¿No viene a México? Al Nassr reporta lesión de Cristiano Ronaldo previo a su visita al Estadio Azteca

Paul Skenes será el pitcher abridor de Estados Unidos contra México en el Clásico Mundial de Beisbol