¿No viene a México? Al Nassr reporta lesión de Cristiano Ronaldo previo a su visita al Estadio Azteca

A menos de un mes de que la Selección Mexicana hiciera la reapertura del coloso de Santa Úrsula, la estrella lusa presentó problemas

La confirmación de que Cristiano Ronaldo habría sufrido una lesión durante su último partido mantiene en duda su participación en el partido amistoso que México y Portugal disputarán en marzo para la reinauguración del Estadio Azteca.

La falta de certeza sobre su recuperación afecta tanto a su club, Al Nassr, como a la Selección Portuguesa a quien espera liderar en esta Copa del Mundo 2026 en la búsqueda de levantar el trofeo internacional.

¿Qué tiene el ‘Bicho’?

De acuerdo con una publicación de su club, Cristiano Ronaldo sufrió una lesión en los isquiotibiales durante el encuentro contra el Al Fayha, disputado el 28 de febrero de 2026. El delantero tuvo que salir del campo en el minuto 81.

El diagnóstico, confirmado oficialmente por Al Nassr el 3 de marzo, indica que su situación aún no tiene un periodo de recuperación definido por lo que la posibilidad de que se pierda el amistoso en México es muy alta, lo que desilusionaría a todos sus fanáticos en nuestro país.

El atacante presenta una lesión en el tendón de la corva, confirmada mediante estudios médicos tras el partido. Aunque inicialmente se habló de fatiga muscular, los análisis determinaron la verdadera naturaleza del problema físico. Hasta la fecha, no existe un comunicado oficial que precise el tiempo estimado de baja.

Repercusiones para Al Nassr y la selección de Portugal

La ausencia de Cristiano Ronaldo supone una dificultad importante para Al Nassr. El club confía en el liderazgo y la capacidad goleadora del delantero para afrontar la actual competencia.

A su vez, la situación afecta los planes de la Selección de Portugal, que tiene previsto disputar un amistoso ante México en el contexto de la reinauguración del Estadio Azteca. La incertidumbre respecto a la disponibilidad de la principal figura portuguesa incrementa el interés público y la preocupación sobre el desarrollo del partido.

Tiempo estimado de recuperación y participación en el Estadio Azteca

Por el momento, no se ha detallado públicamente la duración de la recuperación de Cristiano Ronaldo. De acuerdo con estimaciones para este tipo de lesiones, el periodo para volver a competir puede oscilar entre una y tres semanas, si bien esto depende de la gravedad y la evolución durante la rehabilitación.

La incógnita sobre su presencia en el Estadio Azteca persiste sin confirmación oficial. Se espera que el club anuncie si podrá participar en el amistoso conforme avance en su recuperación y se evalúe su estado físico con los controles médicos habituales.

El futuro inmediato para la convocatoria de Portugal y para Al Nassr depende de la evolución de la lesión. Las decisiones respecto a la participación del futbolista en el duelo ante México quedarán sujetas a los reportes médicos de las semanas previas al encuentro.

